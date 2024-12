Pioggia e vento forte sul crotonese: alberi pericolanti e pali divelti

Il maltempo, annunciato e puntualmente abbattutosi sulla nostra regione (QUI), sta causando non pochi disagi tra neve, pioggia e vento che stanno imperversando da nord a sud e da est a ovest della Calabria.

E proprio la pioggia ed il vento forte sono stati tra le cause che dalle ultime ore stanno tenendo impegnati, in particolar modo, i Vigili del Fuoco di Crotone, chiamati ad operare in diversi interventi nel capoluogo.

Più di una ventina le attività gestite dai pompieri da stamani e fino ad ora (e la giornata non è ancora terminata), che hanno richiesto la messa in sicurezza di alberi pericolanti così come di pali divelti, o di canne fumarie in fiamme e finestre rotte.

Il tutto causato appunto dalle forti raffiche che sta colpendo un po’ dappertutto la provincia pitagorica, mentre sulla Sila sta nevicando anche a quote basse.

Nonostante le difficoltà dovute alle condizioni meteo decisamente avverse, i vigilfuoco stanno ancora continuando a smaltire le richieste giunte alla sala operativa, in una vigilia di Natale decisamente impegnativa.