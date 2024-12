Botti di fine anno, controlli a Reggio Calabria: sequestrati 150 chili di petardi

Nonostante il Comune di Reggio Calabria abbia formalmente vietato i cosiddetti "botti di fine anno" con apposita ordinanza, la vendita di petardi prosegue indisturbata. Almeno fino ai controlli da parte della Polizia Locale, che negli ultimi giorni ha sequestrato oltre 150 chili di "botti" messi in vendita abusivamente su area pubblica.

Gli agenti infatti hanno individuato quattro persone che vendevano illecitamente tali prodotti, senza alcuna autorizzazione. Un altro soggetto invece, pur munito di apposita licenza, è stato sanzionato per non aver rispettato le prescrizioni autorizzative (che per l'appunto prevedono il divieto di vendita per quest'anno).

Complessivamente, sono state elevate sanzioni per oltre 10.500 euro, mentre la polvere pirica sequestrata ammonta ad oltre 40 chili: è stata affidata, dopo la messa in sicurezza, ad una ditta specializzata nel settore.