Gli esplode un petardo in mano e perde tutte le dita: grave un 24enne a Lamezia

È rimasto gravemente ferito nel corso della notte un ventiquattrenne di Lamezia Terme, che come tanti altri si accingeva a festeggiare il Capodanno con i familiari esplodendo alcuni petardi. Per motivi ancora in fase di accertamento, un petardo sarebbe esploso mentre il giovane lo teneva ancora in mano.

Immediata la richiesta di aiuto da parte dei familiari, che ha visto giungere sul posto il personale sanitario del 118 che ha subito trasferito il ragazzo in ospedale. Purtroppo, nello scoppio ha perso tutte e cinque le dita della mano.

Dopo il tragico episodio è intervenuta anche la Polizia che ora indaga sull'accaduto.