Curve e ‘ndrangheta. Inchiesta di Milano, capi ultras scelgono l’abbreviato

Marco Ferdico e Andrea Beretta, ai vertici della curva Nord dell’Inter, e Luca Lucci della Sud milanista, saranno processati col rito abbreviato. Lo hanno scelto gli stessi imputati che, come si ricorderà, erano stati arrestati il 30 settembre scorso (QUI) nel corso di una indagine coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Milano e condotta dagli uomini della Polizia e della Gdf.

Una ventina le persone finite in arresto e per cui il Gip Domenico Santoro, su richiesta della Procura, a fine dicembre scorso aveva disposto il giudizio immediato, con la prima udienza fissata già per il prossimo 20 febbraio.

Negli ultimi giorni, però, gran parte dei coinvolti, che come si ricorderà sono tutti tifosi milanisti ed interisti, hanno scelto l’abbreviato, con processo a porte chiuse senza dibattimento e sconto di un terzo sulla pena in caso di condanna.

Secondo gli inquirenti, in base a quanto emerso dall’inchiesta, gli ultras delle due formazioni meneghine avrebbero controllato diversi settori chiave dello stadio Meazza: parliamo di presunte estorsioni relativamente alla vendita dei biglietti delle partite, di pizzo imposto sui parcheggi esterni, come anche del controllo sulla vendita di bibite e gadget.

Quanto alla Curva Nord dell’Inter gli inquirenti contestano l’associazione a delinquere che avrebbe agevolato la cosca di ‘ndrangheta dei Bellocco, interessata nella gestione del business dello stadio.

Quanto riguarda invece la Curva Sud del Milan, le contestazioni sono anche qui di associazione a delinquere, senza però l’aggravante dell’agevolazione mafiosa: gli ultras erano capeggiati da Luca Lucci, assurto alle cronache anche per la foto, nel 2018, con il leader della Lega Matteo Salvini alla festa per i 50 anni della Curva.

Intanto, mentre si attende la scadenza dei termini per proporre i riti alternativi, un Gup dovrà fissare poi la data di inizio del processo abbreviato.