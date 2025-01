Crotone, pizzicati ad abbandonare rete e materasso ai cassonetti: scattano le sanzioni

Hanno abbandonato una rete ed un materasso ai cassonetti dei rifiuti urbani, a poche centinaia di metri dall'isola ecologica dove avrebbero potuto conferirli gratuitamente. Succede a Crotone, dove due persone sonos state sanzionate dopo essere state riprese in flagrante da una delle numerose fototrappole posizionate dal Nucleo Operativo Ambientale della Polizia Locale.

L'episodio si è verificato nella prima traversa di Via Acquabona, subito alle spalle di Via Mario Nicoletta. Dopo aver visionato le immagini riprese dalle fototrappole, gli agenti sono riusciti ad identificare i due soggetti e sanzionarli per abbandono di rifiuti ingombranti,