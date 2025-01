Squillace, Zofrea resta primo cittadino: respinto il ricorso dell’avversaria

L'amministrazione comunale di Squillace resta in carica: il Tar di Catanzaro ha respinto il ricorso presentato da Anna Maria Mungo, candidata a sindaco non eletta nel corso della scorsa tornata elettorale, che aveva denunciato delle presunte irregolarità nell'elezione del suo avversario, Enzo Zofrea.

"Il Tar ha confermato quello che sin dall’inizio abbiamo sostenuto nei nostri atti difensivi e cioè che mere sviste o semplici ed ininfluenti discrasie numeriche non possono invalidare l’esito elettorale" spiegano i legali difensori Francesco Pitaro ed Oreste Morcavallo, puntualizzando che si tratterebbe esclusivamente di irregolarità formali che non possono portare alla caduta dell'amministrazione in carica.

"Nel caso del comune di Squillace, infatti, Enzo Zofrea e la sua lista hanno vinto le elezioni a conclusione di un procedimento elettorale che si è svolto regolarmente attraverso l’esercizio libero e democratico del diritto di voto svolto dalla comunità di Squillace" viene spiegato in conclusione. "E l’esito elettorale che ha visto vincente Enzo Zofrea è frutto della genuina volontà popolare che ha forza preminente e privilegiata".