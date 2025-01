Calcio, Serie C. Il Crotone sale in cattedra, cala un tris e sbanca il ‘Provinciale’ di Trapani

Il Crotone cala il tris e mette in ghiaccio la partita già nel primo tempo. Lo scontro valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C Now, Girone C, disputato tra Trapani e Crotone se l’aggiudica la compagine rossoblù col punteggio di 0-3. Per la prima rete del match bisogna attendere il 25’ minuto quando Maxime Giron riesce a sfruttare un assist di Vitale e di sinistro batte l’estremo difensore di casa portando il risultato sullo 0-1 per i pitagorici. La compagine calabra si esalta e raddoppia al 32’ con Tumminello il quale segna un magnifico gol contro la squadra sicula portando lo score sul punteggio di 0-2. Il Crotone cala il tris al 38’ con Guido Gomez il quale implacabile vola e segna il gol del definitivo 0-3 per i pitagorici che stasera hanno letteralmente dominato la gara.





di Francesco Pitingolo

Il Crotone calcio, archiviato il pareggio interno della scorsa giornata di campionato, è giunto in terra sicula per tentare di dare ancor più continuità al proprio cammino che, seppur iniziato con qualche difficoltà di troppo, lo ha visto risalire la china in classifica forte del migliore attacco del torneo che le ha permesso di perdere una sola gara nelle ultime tredici partite.

Un Crotone in pieno calciomercato che, tra cessioni ed acquisti, strizza l’occhio alla difficile ma non impossibile, almeno per l’aritmetica, rincorsa alla capolista Benevento impegnata in quel di Potenza.

Il tecnico Longo con l’organico al completo, che vede tra i convocati anche i neo acquisti rossoblù Piras e Cocetta, non cambia il proprio credo calcistico che lo ha visto mettere in campo il suo ormai consueto ed identitario 4-2-3-1 schierando tra i pali con il n.22 Francesco D’Alterio; in difesa col n. 18 Alessio Guerini, n.5 Cargnelutti, n.6 Di Pasquale e il n. 3 Giron; a centrocampo l’inedito tandem composto dal n. 16 Gallo affiancato dal n. 21 Barberis (quest’oggi preferito a Schirò); in attacco il capitano con la maglia n.9 Guido Gomez alle cui spalle prende posto il tridente composto dal n.41 Silva, n.93 Tumminello e dal n. 10 Vitale (che sostituisce Oviszach colpito nelle ultime ore da un attacco febbrile.

Sulla sponda granata di casa, il Trapani con Eziolino Capuano in panca, è ripartito da due pareggi arrivati in altrettante gare di campionato che hanno messo in risalto le deficienze difensive della compagine sicula, in cerca di una vittoria rigeneratrice per la classifica ed il morale della squadra.

Giunge sul manto erboso del proprio impianto sportivo con tanta voglia di fare bene innanzi ai propri tifosi, mettendo in campo la grinta che il neo tecnico dei granata è riuscito ad infondere nei suoi uomini davvero in breve tempo.

Mister Capuano, per la sfida odierna che si annuncia come un vero e proprio testa a testa del torneo di Lega Pro, ha deciso di mettere in campo un offensivo 3-5-2 schierando: in porta il n.1 Ujkaj e poi a seguire in ordine numerico col n. 5 Celiento, 8 Hraiech, 10 Lescano, 20 Carriero, 23 Malomo, 25 Toscano, 27 Piovanello, 28 Silvestri, 33 Benedetti, 99 Ciotti.

L’incontro è stato diretto dal Sig. Andrea Ancora della sezione AIA di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Andrea Zezza di Ostia Lido, Glauco Zanellati di Seregno e dal quarto ufficiale Enrico Gemelli di Messina. Il fischietto romano non ha precedenti con gli squali.

IL PRIMO TEMPO

Inizia il match dopo un minuto di silenzio osservato per Fabio Cudicini e per il Dottore Gaspare Muraca (medico sociale del Crotone Calcio scomparso giovedì scorso) e a toccare la sfera è il Trapani che ha il primo possesso dell’incontro manovrando velocemente la palla nell’intento di innescare subito il suo bomber Lescano, marcato dai pitagorici.

Dopo soli tre minuti fiocca il primo cartellino giallo all’indirizzo di Carriero per fallo su Guerini: il direttore di gara dà subito l’out out ovvero che non saranno tollerati inutili falli.

Riprende la gara e il Crotone, dopo cinque minuti, ottiene con Silva il suo secondo calcio d’angolo; il corner nello sviluppo viene fermato dall’arbitro per un contatto in area.

Partita equilibrata allo stadio Provinciale di Trapani, tra due squadre che giocano con il medesimo obiettivo ovvero portare a casa l’intera posta in palio che possa rilanciarle, rispettivamente, nell’Olimpo delle compagini di testa.

Servono undici minuti per vedere la prima vera azione dei granata i quali, a seguito di un buon schema corale, concludono a rete impegnando D’Alterio che, con un intervento favoloso, salva porta e risultato.

I metri di giudizio, durante la gara, non cambiano e al 12’ minuto i padroni di casa spendono un fallo tattico sanzionato col giallo dall’arbitro che segna Hraiech sul taccuino dei cattivi.

Avvio di match nervoso e tanto lavoro da fare per il direttore di gara in questo incontro che sovente è costretto ad intervenire tant’è che al 19’ è costretto ad ammonire Maxime Giron.

Le tante interruzioni vanno a discapito della godibilità dell’incontro che prende un piega inaspettata a discapito del bel calcio. Il Crotone, al 25’ prova a sfruttare un momento positivo e riesce a passare in vantaggio grazie ad una bordata di Maxime Giron che sfrutta un assist di Vitale e di sinistro porta il risultato sullo 0-1 per i pitagorici.

Il Trapani non ci sta e prova una reazione immediata disinnescata da D’Alterio che riporta la tranquillità e la gioia del vantaggio sulla panchina rossoblù.

Improvvisamente si riaccende la gara con il Crotone che conduce ed il Trapani che prova l’assalto ai danni della compagine calabrese la quale, per il momento, tiene botta anche grazie al suo portiere, oggi più reattivo che mai.

La compagine calabra si esalta e riesce a trovare, a seguito di una ripartenza, l’azione ferale grazie a Gallo che apre per il bomber Tumminello il quale, al 32’ minuto, segna un magnifico gol contro la squadra di casa portando lo score sul punteggio di 0-2.

La rete del doppio svantaggio sembra essere stata accusata dai granata che giocano sotto gli occhi attoniti di mister Capuano che, in panchina, pensa alle mosse per cercare di raddrizzare una gara ormai in irta salita.

Il Crotone continua a mostrare, qualora ce ne fosse ancora bisogno, di essere squadra in forma difficile da affrontare per chiunque lanciando, così, un chiaro segnale al campionato.

La compagine di Longo cala il tris al 38’ sempre grazie ad una ripartenza magistrale che dai piedi di un rinato e rivitalizzato Vitale passa a quelli di Guido Gomez che implacabile vola e segna il gol dello 0-3 per i pitagorici che sembrano giocare come il gatto col topo.

Gli squali continuano a creare pericoli in avanti, rivelandosi squadra matura in tutti i reparti che stanno affrontando con molta attenzione l’incontro.

Lescano tenta di animare l’azione offensiva dei siciliani ma ormai è tardi perché, dopo un solo minuto di recupero, il direttore di gara fischia l’half time.

Partita magistrale del Crotone sinora che, ancora una volta, segna e sblocca la gara nella prima mezz’ora di gioco. Cinico e preciso lo squalo il quale, dopo aver sbloccato la gara con Giron, prende consapevolezza e fiducia nei propri mezzi, giocando a calcio come sa fare e trovando le reti dello 0-2 con Tumminello e dello 0-3 col capitano Gomez i quali, a suon di reti, portano fiducia nel prosieguo del campionato.

Capuano forse non si aspettava un avversario così in forma e, nel secondo tempo, proverà a rendere meno rotondo il risultato. Al Provinciale, comunque, il miglior primo tempo per la compagine pitagorica che sale letteralmente in cattedra insegnando calcio.

IL SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa e il Trapani effettua subito tre cambi, uno per reparto: esce Malomo per Sabatino, Benedetti lascia il posto a Spini mentre Hraiech si avvicenda con Carraro; il Crotone sostituisce Groppelli per l’ammonito Giron.

La prima sfera stavolta la gioca il Crotone con Gomez che parte dal basso senza riuscire ad impensierire più di tanto la compagine siciliana che conquista la palla.

Il Trapani sembra essere tornato in campo con tutt’altro piglio e vorrebbe approfittare, senza riuscirci, di un apparente tranquillità crotonese.

La compagine di Capuano cerca di riaprire la gara mentre quella di Longo vorrebbe addormentarla, forte del triplo vantaggio riportato dal tabellone del Provinciale.

Quando il cronometro segna il minuto 55’ la partita torna ad essere godibile, con due squadre animate sicuramente da animi diversi ma che cercano di pungersi vicendevolmente con rapide verticalizzazione e buone trame di gioco da una parte e dall’altra che lasciano col fiato sospeso i tifosi presenti nell’impianto sportivo.

Nel prosieguo trascorrono i due terzi di gara con tanto bel gioco sviluppato nelle zone nevralgiche del campo seppur senza vere conclusioni che possano chiudere da una parte, o riaprire la gara dall’altra.

Per il momento, in questa ripresa, un passo diverso sembra averlo Silva che dimostra di possedere i numeri giusti per questo Crotone nonché di essere un calciatore imprescindibile per il gioco del tecnico Longo.

Mister Capuano, vedendo che nulla si smuove, prova a dare linfa fresca e, al 63’ sostituisce Piovanello con Crimi mentre Carriero si avvicenda con Zuppel.

Cambiano gli interpreti ma non la musica in campo perché è sempre il Crotone a detenere il pallino del gioco tenendo sulla corda le retrovie siciliane che riescono, in un modo o nell’altro, ad evitare la totale disfatta.

Mister Longo risponde a Capuano sostituendo, al 68’ minuto, Gomez con Schirò mentre Vitale lascia il posto a Stronati. Modifica lo schema in campo il tecnico crotoniate che, avanti di tre gol, fa le prove generali e passa ad un 4-3-3 assegnando, alla sua squadra, un nuovo assetto tattico.

Piove sul bagnato per il Trapani perché al 72’ perde Zuppel per infortunio il quale è costretto ad abbandonare il terreno di gioco lasciando la sua squadra in dieci uomini.

Palleggiano i siciliani al 77’ ma i pitagorici stasera sono sontuosi in tutti i reparti del campo che non lasciano spazio alle trame di gioco della compagine di casa che versa in evidente ed oggettiva difficoltà.

Stasera arginare gli uomini del Crotone è davvero difficile e, in un batti e ribatti generale, il direttore di gara, dopo quattro minuti di recupero, decreta la fine dell’incontro.

Il PUNTO

Partita messa in ghiaccio per gli squali già nel primo tempo! Al Provinciale uno dei migliori Crotone visti sinora in questo campionato.

La squadra di Longo stasera è stata attenta in tutti i reparti mettendo in campo l’ennesima prova di maturità che, con questa vittoria in trasferta, lancia un chiaro segnale al campionato.

Pomeriggio positivo per i marcatori Giron, Tumminello e Gomez ma anche per il metronomo Gallo e per l’attaccante Mattia Vitale il quale ha saputo sostituire Oviszach e con molto altruismo ha veicolato buone trame di gioco e assist che alla fine hanno concesso ai marcatori di realizzare le proprie reti.

Allo stato attuale, per il Trapani resta ancora in piedi l’obiettivo Coppa Italia per evitare la fase a gironi. Capuano, che con le compagini da lui allenate è sempre stato la bestia nera dei pitagorici, stasera forse non si aspettava un Crotone così in palla restando in balia degli avversari per tutti i novanta minuti.

I calabresi, con il mercato aperto, hanno offerto una prestazione maiuscola e, come sovente è accaduto in questo torneo, sono stati letali nel primo tempo riuscendo a non andare in affanno nella ripresa denotando che la cura Longo, anche nel reparto arretrato, inizia a funzionare bene.

Momento d’oro per i pitagorici e vittoria convincente anche in virtù della prossima trasferta del campionato che vedrà la compagine rossoblù impegnata sempre in Sicilia ma contro il Messina, che proviene da una vittoria esterna maturata sul campo del Taranto.

IL TABELLINO

Trapani-Crotone 0-3

Trapani: Ujkaj; Celiento, Malomo (1’st Sabatino), Silvestri; Ciotti, Toscano, Hraiech (1’st Spini), Carriero (18’st Crimi), Benedetti (1’st Carraro); Piovanello (18’st Zuppel), Lescano. A disp.: D’Aniello, Salamone, Martina, Gelli, Sciortino, Brancato, Kubi, Kanoute. All. Capuano

Crotone: D’Alterio; Guerini, Cargnelutti (42’st Armini), Di Pasquale, Giron (1’st Groppelli); Gallo (38’st Cantisani), Barberis; Silva, Tumminello, Vitale (23’st Stronati); Gomez (23’st Schirò). A disp.: Sala, Cocetta, Rispoli, Piras, Oviszach, Spina. All. Longo

Arbitro: Ancora di Roma 1

Reti: 26’pt Giron (C), 31’pt Tumminello (C), 39’pt Gomez (C)

Ammoniti: Carriero (T), Hraiech(T), Giron (C), Cargnelutti (C);

Angoli: 5-4;

Recupero: pt. 1’ - st. 4’