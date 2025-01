Catturato a Crotone pericoloso latitante, è ritenuto il leader della Mafia nigeriana

È sospettato essere il leader dell’Arrow Baga-Supremes Vikings, un pericoloso gruppo criminale nigeriano attivo da diversi anni in Francia, esattamente a Marsiglia, ed i cui membri sono ritenuti responsabili di diversi reati tra cui la tratta di esseri umani, le estorsioni ma anche i furti, lo sfruttamento della prostituzione e le violenze sessuali, reati commessi anche con l’utilizzo di armi.

Parliamo di un 41enne nigeriano, A.D. le sue iniziali, su cui pe deva un mandato di arresto europeo e catturato a Crotone dai poliziotti dell’Ufficio Immigrazione e della Squadra Mobile.

Gli agenti, impegnati da tempo in dei servizi specifici volti a disarticolare le organizzazioni criminali dedite al favoreggiamento dell’immigrazione in Italia, lo hanno individuato proprio nei pressi della Questura cittadina, luogo abituale di sosta degli stranieri in attesa di regolarizzare le loro posizioni sul territorio.

L’uomo, alla vista dei poliziotti si è mostrato insofferente, ed ha cercato di allontanarsi evidentemente per non essere controllato, ma gli operatori, insospettiti dal suo atteggiamento, lo hanno fermato e verificato la sua posizione.

Dagli approfondimenti eseguiti è così emerso che dal 2023 si fosse sottratto al mandato d’arresto per una condanna a dieci anni di reclusione emessa dal Tribunale di Marsiglia appunto per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, estorsione e violenza sessuale.

Il 46enne è stato portato nel carcere di Crotone e messo a disposizione della Corte d’Appello di Catanzaro, in attesa delle relative procedure di estradizione.