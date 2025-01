Eroina a Catanzaro, Morelli (Fsp): “Volanti al lavoro anche sotto una tempesta”

“In una notte tempestosa, la Squadra Volante non si è limitata ad un semplice giro di controllo. Mentre il maltempo imperversava, la Polizia ha operato nelle zone più nascoste della città, lontano dai riflettori e dai clamori diurni. Un'operazione che ha portato al recupero di 42 grammi di eroina e all’arresto di un soggetto, responsabile di detenzione ai fini di spaccio. Un’azione che va oltre il dovere d’ufficio, simbolizzando un gesto concreto per sottrarre dal mercato della droga, la morte che minaccia la vita dei giovani”.

Rocco Morelli, Segretario Generale Provinciale del Sindacato Fsp Polizia di Stato di Catanzaro, ha voluto sottolineare in una nota come il lavoro della Polizia non sia solo fatto di comunicati periodici e lodi formali, ma di atti concreti che tutelano la sicurezza della comunità.

L’operato del Questore del capoluogo, Giuseppe Linares e la sinergia con le altre forze dell'ordine, secondo il rappresentante sindacale stanno quindi rispondendo “a esigenze reali della provincia, ben al di là delle vetrine mediatiche”.

“Il recupero della droga e l’arresto del colpevole rappresentano un atto tangibile di protezione verso la cittadinanza, un segnale che la Polizia è in prima linea anche nella lotta contro il narcotraffico, allorquando la città sembra essersi addormentata sotto la tempesta”, ha concluso Morelli.