Servizio televisivo su Catanzaro, Fsp: “Non si trasformi in ridicolo scoop”

"La segreteria provinciale di Catanzaro del sindacato Fsp Polizia di Stato prende atto del servizio trasmesso da Striscia la Notizia, che ha evidenziato la situazione di alcuni quartieri di Catanzaro, con particolare riferimento alla residenza dell'onorevole Wanda Ferro, sottosegretario all'Interno. In merito, desideriamo fare alcune necessarie precisazioni e sollevare forti perplessità". È quanto messo nero su bianco in una nota della segreteria provinciale del sindacato.



"La questione della sicurezza nei quartieri di Catanzaro non è affatto nuova, anzi, è un problema che si è acuito nel corso degli ultimi 40 anni, durante i quali non sono state adottate soluzioni risolutive da parte delle istituzioni" viene ammesso. "La sicurezza è, infatti, una responsabilità condivisa che coinvolge la politica a tutti i livelli, non solo le Forze dell’Ordine. Pur compiendo ogni giorno un lavoro straordinario per garantire la tranquillità e il benessere dei cittadini, le Forze dell'Ordine da sole non possono affrontare una problematica di tale portata senza un intervento strutturato e duraturo, che vada oltre l'emergenza e l'attenzione mediatica".

"Rammarica, inoltre, il comportamento di alcuni esponenti istituzionali dell’amministrazione comunale che, attraverso comunicati e post sui social, sembrano voler distogliere l'attenzione dalla realtà dei fatti, presentandosi come estranei ai problemi della città. Taluni interventi sembrano più pretestuosi che costruttivi e contribuiscono a sviare il dibattito dalle soluzioni concrete" prosegue la segreteria. "La decisione di coinvolgere persone che con la sicurezza non hanno nulla a che fare, che si propongono come paladini della legalità, non fa che contribuire a una narrazione fuorviante, priva di fondamento tecnico, e rischia di minare il serio confronto sulle problematiche reali della città. Le questioni legate alla sicurezza e alla gestione del territorio devono essere affrontate da esperti del settore, non da soggetti improvvisati. Le rappresentazioni distorte della realtà non fanno altro che rallentare il cammino verso soluzioni efficaci, senza generare alcun dibattito credibile".

"Siamo altresì contrari al modo in cui il servizio di Striscia la Notizia ha trattato la questione, in particolare riferendosi al sottosegretario Wanda Ferro esclusivamente per il fatto che risiede a Catanzaro. Lasciare intendere che non ci sia sufficiente attenzione da parte delle istituzioni sulla città è estremamente ingeneroso. È, infatti, sotto gli occhi di tutti il continuo lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura, che ogni giorno operano con grande impegno per garantire la sicurezza della collettività: a tal riguardo, si ricordano l'ultima operazione interforze Alto impatto con controlli a tappeto nel quartiere, le numerose operazioni di polizia giudiziaria contro la criminalità rom radicata in quella zona, e l'ultima operazione della Digos che ha smascherato meccanismi illeciti nella gestione delle case popolari".

"Tutte attività che la stampa locale ha raccontato con puntualità e serietà, senza sensazionalismi e senza intenti scandalistici che potrebbero rischiare di alimentare ulteriormente tensioni e pericoli" si legge in conclusione. "Invitiamo quindi la politica seria e credibile e la stampa nazionale che desidera fare vera informazione, a confrontarsi con interlocutori competenti, evitando di trasformare situazioni delicate in momenti di visibilità mediatica a discapito della verità e del benessere dei cittadini".