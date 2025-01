Si sposta in Campania nonostante fosse ai domiciliari: arrestato

Aveva pensato di trasferirsi dalla propria abitazione di Marcellinara, in provincia di Catanzaro, a quella di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Peccato che fosse agli arresti domiciliari in Calabria, e non potesse proprio uscire di casa. Lo hanno scoperto i Carabinieri campani, che nei giorni scorsi hanno svolto una serie di controlli sul territorio.

L'uomo - quarantenne calabrese - sarebbe stato sorpreso mentre entrava nella propria abitazione stabiese subito dopo essersi allontanato dall'abitazione dove era stato posto ai domiciliari. Colto in flagranza di reato per evasione dai domiciliari, è stato infine arrestato.