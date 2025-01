Controlli estesi nel vibonese, sventato un furto ed emessi 15 fogli di via

Quasi 13 mila veicoli controllati e più di 20 mila persone identificate: sono questi i numeri di una vasta campagna di controllo del territorio disposta dalla Questura di Vibo Valentia sull'intero territorio provinciale, al fine di garantire elevati standard di sicurezza per la popolazione anche in periodi di minore afflusso turistico.

Nel complesso, sono stati emessi 15 fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti soggetti con precedenti per furto, presenti sul territorio senza alcun apparente motivo. A seguito di ulteriori controlli, per 11 di loro è scattata una denuncia a piede libero per possesso di stupefacenti.

Situazione differente invece a Tropea, dove il tempestivo intervento degli agenti ha permesso di sventare un tentativo di furto a danno di un soggetto, rapinato da un pregiudicato del posto già noto alle forze dell'ordine in quanto gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Recuperata la refurtiva, è stata restituita al legittimo proprietario.