Rubano cellulare e lanciano via droga: arrestati in tre

Nei giorni scorsi, la Squadra Mobile della Questura di Vibo Valentia ed il Posto Fisso di Polizia di Tropea, hanno proceduto all’arresto in flagranza di tre soggetti, tra cui un minore, accusati del reato di furto, commesso in concorso tra loro.

In particolare, il 29 luglio, nel corso di consuete attività di controllo del territorio - finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati in genere - gli agenti hanno notato tre ragazzi, di cui due appiedati ed uno a bordo di una ebike, aggirarsi per le vie del centro cittadino con fare sospetto.

Accortosi della presenza degli operatori, uno di loro, avrebbe provveduto a disfarsi velocemente di un involucro bianco, gettandolo all’interno di una fioriera, e a consegnare al ragazzo con l’ebike un cellulare.

Prontamente bloccati e sottoposti ad un controllo sul posto, i poliziotti avrebbero constatato che i due soggetti maggiorenni, avevano diversi precedenti penali, e che l’involucro bianco, precedentemente gettato e subito recuperato, conteneva una sostanza stupefacente di colore verde/marrone del tipo hashish del peso netto di un grammo.

Successivamente, i tre ragazzi, che non avrebbero fornito alcuna valida motivazione circa la loro presenza nel comune di Tropea, sono stati condotti presso negli uffici preposti per i dovuti accertamenti. Quest'ultimi hanno sostenuto di alloggiare in una tenda installata in un parchetto comunale, presso il quale gli agenti si sono recati per gli opportuni controlli.

Una volta giunti sul posto, gli operatori sono stati avvicinati da un uomo che ha riferito di aver subìto il furto del proprio telefono cellulare pochi minuti prima da tre ragazzi, indicando uno dei soggetti come uno dei responsabili del reato.

Esposti i fatti agli agenti, e formalizzata la relativa denuncia, anch'esso è stato condotto presso gli uffici di Polizia, riconoscendo il cellulare rinvenuto addosso al minore come proprio.

Da ulteriori accertamenti esperiti, è stato inoltre constatato che anche l’ebike detenuta dal minore, era stata rubata la sera prima, sempre a Tropea, al legittimo proprietario, subito identificato dagli agenti.

I tre giovani sono stati così deferiti in stato di libertà per il reato di furto in concorso, procedendo per uno di essi anche alla segnalazione alla Prefettura di residenza per l’illecito amministrativo di uso personale di sostanze stupefacenti e, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, i maggiorenni sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari presso idonee strutture, mentre il minore è stato affidato ai propri genitori.

Dopo la convalida dell’arresto, i due giovani sono stati rimessi in libertà dal Tribunale di Vibo Valentia e hanno fatto ritorno nei propri comuni di residenza, in conseguenza della misura di prevenzione, emessa dal Questore Ruperti, del “foglio di via obbligatorio”, con la quale si è fatto obbligo agli stessi di lasciare il territorio vibonese, con impossibilità di farvi ritorno per un periodo di tre anni.