Il Belgio bandisce le puff usa e getta: primo in Europa ad imporre il divieto

Dal 1 gennaio 2025 il Belgio ha vietato le sigarette elettroniche monouso

Con l'inizio del nuovo anno, il Belgio è diventato il primo paese europeo a vietare totalmente la vendita e l'utilizzo delle sigarette elettroniche usa e getta. Ma non solo: il governo del Belgio ha chiesto alla Commissione Europea di ampliare tale restrizione a tutti i paesi membri dell' UE. Tale divieto al momento non è tuttavia rivolto ai liquidi per sigaretta elettronica.

La recente normativa belga non si limita a vietare la vendita delle sigarette elettroniche usa e getta, ma anche ad imporre il divieto del fumo nella maggior parte degli spazi pubblici: parchi giochi, strutture sportive, scuole, ospedali e altri ambienti simili. Un provvedimento messo in atto sia per tutelare la salute, sia per proteggere l’ambiente naturale, che il governo belga ritiene necessario anche oltre i propri confini, in modo che venga ripresa e aggiornata la normativa sul consumo del tabacco in tutti gli stati dell’Unione Europea.

In Europa prosegue la lotta contro il fumo

In realtà, è già da alcuni mesi che diversi stati europei, tra cui Germania e Francia, richiedono una normativa più precisa e severa riguardo al fumo, soprattutto per proteggere la salute e prevenire tumori e altre tipiche malattie causate dal tabacco combusto. La richiesta si riferisce ad una serie di divieti per il fumo negli ambienti pubblici, come spazi commerciali, ristoranti, bar e ambienti di lavoro, al fine non solo di evitare il fumo, ma anche di proteggere i non fumatori dal fumo passivo.

Divieti e restrizioni riguardano, oltre alle sigarette classiche e ai prodotti che prevedono la combustione o il riscaldamento del tabacco, anche le sigarette elettroniche e le alternative.

Cosa sono le sigarette elettroniche usa e getta

Principale oggetto del divieto emesso in Belgio sono le sigarette elettroniche monouso, ovvero i dispositivi che emettono vapore aromatizzato ma che non consentono di sostituire né il liquido, né la cartuccia, nè di ricaricare la batteria.

Le sigarette elettroniche monouso hanno ottenuto rapidamente il successo soprattutto tra i giovani, poiché non richiedono nessuna conoscenza del dispositivo, con il vantaggio di poter essere utilizzati tranquillamente anche da chi non ha esperienza.

Tecnicamente, le sigarette elettroniche sono costituite da una batteria, un serbatoio e una resistenza. Sono facilissime da usare, e proprio per questo hanno rapidamente ottenuto il successo soprattutto tra i più giovani, grazie anche alla possibilità di scegliere tra tantissimi aromi.

Qual è la durata di una sigaretta elettronica monouso

Generalmente, una sigaretta elettronica monouso dura un paio di giorni, di solito la potenza del dispositivo viene emessa in tiri o puff, variando da 300 a 1500 in base al modello.

La durata in ore dipende quindi dall’uso più o meno intensivo del prodotto.

Il liquido inserito nel serbatoio precaricato è lo stesso usato per tutti gli altri modelli di sigaretta elettronica, è disponibile con molti aromi e, ovviamente, trattandosi di una sigaretta elettronica già pronta all’uso e non ricaricabile, non può essere modificato né possono essere aggiunti nicotina, aromi o altri ingredienti.

La nicotina nelle sigarette monouso

Uno dei motivi per cui le sigarette monouso vengono già vietate dopo pochi anni dalla loro diffusione è proprio la semplicità di utilizzo, che ne le ha rese un accessorio di tendenza, molto popolare anche tra i giovani. Considerando che esistono sigarette elettroniche usa e getta contenenti nicotina, l’utilizzo continuativo potrebbe indurre la dipendenza da questa sostanza anche in chi non avesse mai fumato in precedenza.

In realtà, non esistono prove che testimoniano e comprovano questo effetto, mentre, al contrario, è vero che talvolta i fumatori riescono ad evitare l’inalazione dei fumi di tabacco combusto proprio passando alla sigaretta elettronica. Si può dire che un fumatore, decidendo di passare alla sigaretta elettronica monouso, evita il problema dell’astinenza da nicotina ma, nello stesso tempo, si protegge dagli effetti collaterali del tabacco combusto, oltre a risparmiare economicamente.

La nicotina è presente nella sigaretta elettronica monouso in quantità variabili, e può essere presente in tutte e due le forme note: sotto forma di nicotina a base libera (la stessa che si trova anche nelle sigarette classiche), oppure sotto forma di sali di nicotina, che equivale alla sostanza appena estratta dalle foglie di tabacco ed è più gradevole da inalare.