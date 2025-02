Reggio Calabria. Evade dai domiciliari, pregiudicato finisce in carcere

I Carabinieri di Reggio Calabria, durante un servizio di controllo nel quartiere di Arghillà, hanno arrestato per evasione un giovane pregiudicato che in precedenza era finito ai domiciliari per esser stato trovato con un’arma con la matricola abrasa.

L'episodio è avvenuto il 6 gennaio scorso, quando la pattuglia lo ha sorpreso fuori casa violando pertanto le misure restrittive impostegli dal Tribunale.

Per questo è stato denunciato a piede libero. Successivamente, il Tribunale del capoluogo ha emesso a suo carico un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, disponendo il suo trasferimento nella la Casa Circondariale di Arghillà.