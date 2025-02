Tentativo di truffa ad un’anziana di Serra San Bruno: denunciati in due

Sarebbe riuscito a sottrarre denaro e preziosi ad un'anziana, presentandosi come un sedicente avvocato e millantando un inesistente incidente che riguardava il figlio, per poi essere fermato dagli agenti di Polizia che sono riusciti a recuperare il maltolto e restituirlo alla legittima proprietaria. Succede a Serra San Bruno, dove gli agenti sono riusciti ad identificare due persone (tra cui un minorenne) coinvolte nel tentativo di truffa.

Secondo quanto ricostruito, il finto avvocato sarebbe riuscito ad ottenere dall'anziana una consistente somma di denaro e di gioielli a titolo di "risarcimento" per chiudere una praitica riguardante un non meglio specificato incidente. Il tutto era stato poi consegnato al complice (minorenne) che avrebbe tentato di dileguarsi con il bottimo. Entrambi però sono stati raggiunti e fermati prima che potessero lasciare il paese: entrambi sono stati denunciati e piede libero per truffa, mentre per il maggiorenne è stato anche disposto il foglio di via obbligatorio.

Inoltre, per intensificare i controlli, la Questura di Vibo Valentia ha sollecitato gli operatori della Centrale Operativa di Telecomunicazioni a prestare la massima attenzione alle richieste di aiuto da parte dei cittadini, sopratutto i più anziani, purtroppo sempre più spesso vittime di truffe e raggiri anche in territorio calabrese.