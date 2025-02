Processo Xenia, definitiva la condanna di Lucano a 18 mesi per falso

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per falso a carico di Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace ed attuale europarlamentare rimasto coinvolto nell'oramai nota indagine Xenia (QUI). Si tratta dell'unico capo di accusa che ha retto dell'iniziale impianto accusatorio, avanzato dalla Procura di Locri, secondo la quale Lucano sarebbe stato il "promotore di una associazione a delinquere".

La Corte d'Appello di Reggio Calabria aveva presentato ricorso contro l'assoluzione di Lucano (per i quali era stato inizialmente condannato ad oltre 13 anni di reclusione), in particolare per i reati di truffa ai danni dello Stato. D'altro canto, i legali difensori di Lucano avevano presentato un ulteriore ricorso contro l'accusa di falso. Entrambi i ricorsi sono stati rigettati.

La suprema corte ha dunque confermato la precedente assoluzione, ma anche il reato di falso contestato a Lucano, per il quale era stato condannato ad 1 anno e mezzo di reclusione (già scontato).