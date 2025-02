Confcommercio e Ordine degli Architetti siglano Protocollo d’Intesa per il rilancio di Crotone

Un passo concreto verso lo sviluppo urbano ed economico della città: Confcommercio Crotone e l’Ordine degli Architetti della Provincia pitagorica, hanno firmato oggi un Protocollo d’Intesa strategico per promuovere innovazione e sostenibilità nel territorio.

L’accordo, sottoscritto da Francesco Livadoti, Presidente dell’Ordine degli Architetti e da Emilia Noce, Presidente f.f. di Confcommercio Crotone, si propone di rafforzare la collaborazione tra professionisti e imprese per favorire interventi mirati in quattro ambiti chiave: rigenerazione urbana per migliorare la vivibilità dei centri cittadini; pianificazione delle aree costiere per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile; sostenibilità e innovazione per coniugare crescita economica e tutela ambientale ed sinergia tra imprese e professionisti per soluzioni condivise e innovative.

L’intesa, punta a creare una rete di collaborazione tra imprenditori e tecnici, incentivando la partecipazione delle aziende ai processi di pianificazione territoriale. Obiettivo primario è promuovere progetti e strategie per rendere Crotone una città più moderna, accogliente e sostenibile, sensibilizzando la cittadinanza sui temi dell’architettura, dell’urbanistica e della tutela ambientale.

Tra le prime iniziative in programma: tavoli di lavoro e convegni per il confronto tra istituzioni, imprese e professionisti; studi e proposte per il miglioramento del tessuto urbano ed economico e progetti strategici per attrarre finanziamenti destinati alla rigenerazione del territorio.

Il Protocollo segna un momento di svolta per Crotone, ponendosi come uno strumento fondamentale per connettere competenze e prospettive differenti, con l’obiettivo di uno sviluppo innovativo e sostenibile. L’architettura e l’urbanistica, infatti, rappresentano leve essenziali per il rilancio economico e sociale della città. La sinergia tra professionisti e imprenditori, incentivata dall’accordo, potrà favorire la definizione di strategie efficaci per il futuro della comunità.