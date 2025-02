Maida. Intervento per una lite, gli trovano 3 chili di marijuana: 25enne in manette

Sono stati chiamati per una lite, ma alla fine hanno scoperto più di 3 chili di marijuana già suddivisa tra buste in plastica e barattoli. Succede a Maida, dove i Carabinieri hanno arrestato un venticinquenne del posto, pregiudicato e già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti.

L'episodio si è verificato nel corso di un regolare controllo del territorio, e durante l'intervento presso l'abitazione del soggetto i militari non hanno potuto fare a meno di notare due cose: l'evidente nervosismo del ragazzo ed il forte odore d'erba che proveniva dall'abitazione.

Una breve perquisizione dei locali ha permesso così di rinvenire, complessivamente, 3,1 chili di marijuana, prontamente sequestrata. Discorso diverso per il ragazzo, che è stato posto ai domiciliari.