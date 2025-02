In giro in auto con fucile, coltello e munizioni: scattano le manette

Un uomo è finito in arresto dopo che gli agenti del Commissariato di Serra San Bruno gli hanno trovato in auto armi e cartucce. Il soggetto è stato fermato mentre era alla guida di una vettura ed il suo atteggiamento particolarmente agitato, ma anche la presenza sul sedile anteriore di un sacco in nylon la cui sagoma, verosimilmente, poteva essere ricondotta a quella di un’arma lunga, ha indotto i poliziotti ad approfondire.

Eseguita una perquisizione veicolare vi sono stati così ritrovato un fucile a doppietta e 15 cartucce inesplose di diverse marche e colori.

Inoltre, nel portaoggetti di uno sportello del lato passeggero c’era un proiettile calibro 7,65 conservato perfettamente, mentre dal lato del conducente un coltello affilato di 16,5 cm, di cui 7 di lama a punta.

Dopo i primi accertamenti condotti anche con l’ausilio della squadra di Polizia Giudiziaria, intervenuta sul posto, l’uomo, che non ha fornito delle giustificazioni plausibili sul possesso di quanto rivenuto e sequestrato, è stato quindi arrestato.

Arresto poi convalidato dal Giudice per le indagini preliminari, che, in accoglimento della richiesta formulata dalla Procura, disponeva nei suoi confronti i domiciliari. Dovrà ora rispondere di detenzione e porto di arma clandestina e ricettazione, e di detenzione abusiva di armi e porto di armi od oggetti atti ad offendere.