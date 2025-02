Resta in carcere il latitante-pizzaiolo Greco: difesa ricorrerà in Cassazione

È svanita la possibilità di tornare libero per Edgardo Greco, ex latitante rintracciato in Francia nel 2023, dove lavorava in un rinomato ristorante di Saint-Etienne sotto falso nome. Condannato in via definitiva, in Italia, per un duplice omicidio - quello di Stefano e Giuseppe Bartoloneo, avvenuto nel gennaio del 1991 - ed accusato anche di un tentato omicidio - quello di Emiliamo Mosciaro, luglio del 1991 - nell'ambito della più vasta guerra di mafia che interessò la città di Cosenza in quegli anni.

Nei giorni scorsi il legale difensore di Greco, David Metaxas del foro di Lione, aveva avanzato la proposta alla Corte d'Appello al fine di rimettere in libertà l'uomo, sottoponendolo ovviamente all'obbligo di firma. La corte francese però ha rigettato la richiesta, confermando il trattenimento in carcere in attesa degli sviluppi processuali. Lo stesso legale difensore ha già annunciato che presenterà ricorso in Cassazione.