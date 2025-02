A Reggio sciopero dei magistrati a difesa della Costituzione

In occasione dello sciopero “A difesa della Costituzione”, proclamato dai magistrati italiani per giovedì 27 febbraio, è stata organizzata a Reggio Calabria - dalla Giunta esecutiva sezionale - una manifestazione che si articolerà in più momenti.

Alle ore 10:30 si svolgerà in Piazza Castello, sulla scalinata della Corte d’Appello, una manifestazione cui parteciperanno magistrati in toga, su cui sarà ben visibile una coccarda tricolore, simbolo della difesa della Costituzione, di cui avranno in mano una copia. Alle 11 avrà inizio l’assemblea aperta al pubblico convocata presso sala di Confindustria alla Via del Torrione n. 96, che si aprirà con l’intervento della Presidente della Ges Antonella Stilo.

In questa occasione, si svolgerà una tavola rotonda, moderata dal giornalista Arcangelo Badolati, cui prenderanno parte Walter Ignazitto, procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Alessandro Liprino, consigliere della Corte d’Appello reggina, Cinzia Barillà, magistrato presso il Tribunale di sorveglianza della metrocity, Daniele Cananzi, ordinario di filosofia del diritto dell’Università Mediterranea, e Francesco Siclari, presidente della Camera Penale.

Interverranno i presidenti dei Coa di Reggio Calabria, Palmi e Locri. Al termine della tavola rotonda seguirà il dibattito aperto agli interventi del pubblico. Alle ore 12:30 è prevista la chiusura della manifestazione con la lettura di alcuni articoli della Costituzione e di un comunicato finale.