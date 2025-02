Disordini durante Crotone-Benevento: la Questura emette 5 daspo

Cinque tifosi calabresi sono stati sottoposti a daspo dalla Questura di Crotone, a seguito di un tentativo di aggressione al termine della partita di Lega Pro tra Crotone e Benevento. Il provvedimento - della durata compresa tra i 3 e gli 8 anni - è stato notificato, nei giorni scorsi, dagli agenti di Polizia al termine delle indagini sul caso.

L'episodio infatti si è verificato lo scorso 31 ottobre 2024 lungo la Strada Statale 106, quando i tifosi calabresi hanno seguito ed intercettato un minivan che stava trasportando a casa i tifosi avversari, dopo un precedente tentativo di aggressione in città. Nei pressi di Torre Melissa si sarebbe verificato un tentativo di aggressione, subito placato dall'arrivo dei Carabinieri della compagnia di Cirò Marina.

In tale circostanza, i tifosi calabresi sono stati fermati, identificati e perquisiti. Nelle loro auto sono state poi rinvenuti dei passamontagna, una mazza da baseball, un bastone in plastica rigida, una mashera da carnevale ed una sciarpa della locale squadra di calcio. Il tutto è stato sequestrato con conseguente denuncia a piede libero per tutti i soggetti coinvolti.