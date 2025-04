Crotone, la Questura dispone due daspo fuori contesto

Due soggetti, entrambi crotonesi, sono stati sottoposti ad un daspo fuori contesto per via del loro coinvolgimento in procedimenti penali per reati in materia di sostanze stupefacenti ed armi. Lo rende noto la Questura di Crotone, specificando che i daspo - che ne impediscono l'accesso alle manifestazioni sportive - dureranno un anno.

I provvedimenti sono il risultato di controlli mirati da parte della Digos sui soggetti appartenenti alla tifoseria locale, alcuni dei quali avrebbero dimostrato particolare pericolosità sociale con potenziale rischio di compromettere il pacifico svolgimento dlle manifestazioni sportive. Motivo per il quale il daspo può essere applicato anche, appunto, "fuori contesto", come in questi casi.

I controlli da parte degli agenti, così come disposto dal questore Renato Panvino, proseguiranno nei prossimi giorni al fine di salvaguardare il tranquillo e pacifico svolgimento delle attività sportive in città.