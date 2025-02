Mazzei: “Con una legge rafforziamo tessuto istituzionale contro lo spopolamento”

Vincenzo Mazzei

“L'azione della Regione Calabria che finanzia le Green Community è decisiva per supportare i Comuni a traguardare un lavoro nuovo, moderno, e a prova di futuro, insieme. Il Noi dei Comuni è il punto vero di arrivo di ogni strategia di territorio, sia questa la Snai, Strategia delle Aree interne, o la Strategia delle Green Community o ancora la Strategia forestale. Occorre agevolare i Comuni che condividono funzioni e servizi, migliorando l'efficienza della pubblica amministrazione, le opportunità per i cittadini e per le imprese". Lo afferma Vincenzo Mazzei, Presidente Uncem Calabria, a pochi giorni dagli incontri organizzati con i Sindaci e gli Amministratori a San Fili, a Santa Caterina dello Ionio, a Martone.

"Con il Presidente nazionale Uncem Marco Bussone - evidenzia - abbiamo avuto modo di dialogare con il Vicepresidente Pietropaolo, con i Consiglieri Mammoliti e Molinaro. Abbiamo condiviso, maggioranza e opposizione insieme, la necessità di arrivare a una legge regionale sulle Unioni montane di Comuni, come hanno molte altre Regioni italiane. Questa, con gli incentivi statali sulle Unioni, aiuta i Comuni a lavorare insieme.

Ci sono già due proposte in Consiglio regionale, una di Gallo e Mancuso, l'altra del Pd. I fronti devono unirsi, devono agire insieme per individuare una vera organizzazione istituzionale che renda gli Enti locali più solidi, i Comuni più forti proprio perché lavorano insieme. In Calabria ci sono già otto Unioni di Comuni, che vogliamo sostenere. Altre possono crescere, in tutto il territorio montano e non solo. Creando patti di collaborazione con le Città e con la costa. Ne abbiamo parlato, e li ringrazio, con la Sottosegretaria Ferro e con lo stesso Assessore Gallo. Condividono l'importanza del lavoro insieme tra Comuni, che va oltre fusioni e annientamento delle specificità.

Esalta invece, nell'Unione, il lavoro fatto bene tra uffici e tra PA che dialogano. Questo è il presente e il futuro". "Il lavoro della Calabria, con Regione ed Enti locali insieme, è strategico per l'Appennino e per il Paese - sottolinea il Presidente nazionale Uncem Marco Bussone -. Il bando sulle Green Communities dimostra che si possono fare strategie territoriali rispondendo allo spopolamento e alla crisi climatica. Altre Regioni seguano l'esempio. A partire da Campania e Basilicata. Lavoriamo con il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il progetto Italiae, per rafforzare il lavoro insieme tra Comuni, i servizi dati alle comunità locali, la capacità amministrativa.

I disegni di legge presentati in Consiglio in Calabria possono vedere un lavoro intenso di tutti i Gruppi politici, che insieme definiscono un modello di impegno istituzionale, certi che l'organizzazione degli Enti locali è fondamentale per innestare sviluppo, crescita, servizi, impegno civico. Politica, dunque. Vera".