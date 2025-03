Crotone, iniziati i lavori per l’installazione della statua di Hera Lacinia

Manca davvero poco alla conclusione del progetto che vedrà la collocazione della monumentale scultura di Hera Lacinia, nella centralissima Piazza Berlinguer, sul lungomare di Crotone.

Dopo mesi di intenso lavoro, l’opera voluta dall’amministrazione e realizzata dall’artista Antonio Affidato, entro il mese di aprile potrà essere ammirata in tutta la sua bellezza. Sono infatti iniziati i lavori, per posizionare il basamento, sul quale verrà installata l’opera.

Questa mattina il sindaco Voce, il vicesindaco Sandro Cretella ed Antonio Affidato, hanno effettuato un sopralluogo per verificare l’andamento dei lavori. Questa imponente statua in bronzo, alta circa due metri e mezzo, raffigura la Dea greca. Sarà collocata su una base in marmo, alta circa due metri.

La scelta della Dea non è casuale: era venerata nell’antico tempio di Capo Colonna, il luogo sacro più importante dell’antichità. Grazie alla sua posizione strategica, sarà visibile a cittadini e turisti, diventando un nuovo punto di riferimento iconico per Crotone.

Ricca di dettagli simbolici, accuratamente studiati dall’artista, Hera Lacinia è rappresentata con il diadema, simbolo di sacralità, lo scettro, simbolo di regalità e dignità e la melagrana nella mano, emblema di fertilità e abbondanza.

L’opera dello scultore Antonio Affidato, figlio del maestro orafo Michele, non si limita a essere solo un’espressione artistica, ma rappresenta anche un dono alla comunità, un importante contributo alla valorizzazione della cultura e della storia.

Questo progetto, si inserisce in un più ampio piano, che punta a trasformare la città in un vero e proprio museo a cielo aperto, arricchendo il paesaggio urbano con sculture di vari artisti, dedicate ai personaggi più emblematici della tradizione locale.

Affidato non è nuovo alla celebrazione della storia e della cultura della sua terra. Con la mostra “Rara Avis", l’artista ha già dimostrato, infatti, il suo impegno nel riscoprire e promuovere le tradizioni crotonesi e della Magna Grecia. Le sue opere, apprezzate a livello nazionale, hanno contribuito a rafforzare l’identità culturale del territorio.

