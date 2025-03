Un cammino di speranza: la Caritas di Locri-Gerace celebra il Giubileo del volontariato

Casa Santa Marta, sede della Caritas di Locri-Gerace

In occasione del Giubileo della Caritas e del Mondo del Volontariato, la Caritas Diocesana di Locri-Gerace promuove una giornata di riflessione e condivisione dedicata a tutti coloro che si impegnano nel servizio agli altri.

L’evento, che si terrà domenica 9 marzo alla Casa Santa Marta, sede della Caritas Diocesana, rappresenta un’importante occasione per riscoprire il valore della speranza e della fraternità nel segno del servizio verso i più fragili.

Il Giubileo, da sempre, è un evento di grande rilevanza spirituale, ecclesiale e sociale, un momento di rinascita e rinnovamento. Papa Francesco, nella sua Lettera per il Giubileo 2025, ha scelto come motto “Pellegrini di speranza” richiamando l’urgenza di una rinnovata fiducia e di una fraternità universale che non escluda nessuno. La Caritas Diocesana di Locri-Gerace vuole accogliere questo invito, offrendo agli operatori e ai volontari un’occasione di crescita e confronto.

La giornata avrà inizio alle 9 con l’accoglienza dei partecipanti, per poi proseguire, alle 9.15, con un momento di spiritualità e testimonianze dell’impegno dei volontari sul nostro territorio.

Alle 11, la celebrazione della Santa Messa presieduta da monsignor Francesco Oliva suggellerà un incontro di fede e comunione, riaffermando l’importanza del servizio e della condivisione.

L’iniziativa si inserisce nell’itinerario giubilare come segno concreto di speranza, per riscoprire, attraverso l’azione della Caritas e dei volontari, la bellezza del dono di sé agli altri. Come ricordava Madre Teresa, “Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno, non è vissuto invano”.

La Caritas Diocesana di Locri-Gerace invita tutti gli operatori delle Caritas parrocchiali e del mondo del volontariato a partecipare, per vivere insieme un momento di comunione e impegno verso la costruzione di un mondo più giusto e solidale".