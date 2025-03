Crotone. Eletto il nuovo Consiglio direttivo Avis 25-28: Iannetti presidente

Giovedì scorso, 6 marzo, si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio Direttivo dell’Avis comunale di Crotone, che guiderà l’associazione per il mandato 2025-2028.

Alla presidenza è stata eletta Loredana Iannetti, stimata docente del liceo Classico Pitagora di Crotone, “affiancata da una squadra, pronta a lavorare con impegno".

Il nuovo direttivo, ol alla presidente Iannetti vede poi Franco Rizzuti vicepresidente, Vincenzina Fazio segretario, Danilo Viola tesoriere. Gli stessi Iannetti, Rizzuti, Fazio e Viola vanno a comporre il Comitato Esecutivo.

I consiglieri, invece, sono Remo Carluccio, Maria A. Covelli, Antonio Ferrari, Ermelinda Gaetano, Andrea Lentini, Antonio Maltese, Antonio Nisticò, Luigi Oppedisano, Giuseppe Pisano.

"In questa squadra, caratterizzata da tanti giovani c'è molto entusiasmo e spirito di collaborazione e sicuramente affronterà il mandato, con grande entusiasmo garantendo un’azione efficace ed efficiente, basata su obiettivi a breve e a lungo termine".

Il nuovo presidente dopo aver ringraziato per il lavoro svolto, la professoressa Ermelinda Gaetano che la ha preceduta alla guida dell’Avis crotonese per ben 8 anni, ha sottolineato l'importanza della donazione di sangue sul territorio, un gesto di grande valore che salva vite e garantisce una risorsa per il sistema sanitario.

L’impegno dei volontari e dei donatori rappresenta il cuore pulsante dell’associazione, e il nuovo Direttivo lavorerà per valorizzarlo e ampliarlo.

"La nostra missione - afferma il presidente Iannetti - è quella di continuare a far crescere l'Avis , coinvolgendo sempre più persone e rafforzando il senso di comunità e solidarietà. Siamo una squadra giovane e determinata. Vogliamo rendere l'Avis ancora più dinamica e vicina ai cittadini, affinché il messaggio dell’importanza della donazione possa raggiungere tutti”.

Il nuovo Consiglio direttivo si pone l’obiettivo di rinnovare e dare un nuovo slancio all’attività dell'Associazione ampliando le iniziative di sensibilizzazione, gli eventi e le collaborazioni con gli enti e le altre associazioni locali, così da rendere la donazione di sangue un gesto sempre più diffuso e consapevole tra i cittadini. L’Avis Comunale di Crotone, invita tutti, ad andare a donare il sangue, perché, in questo caso, donare significa "donare vita”.