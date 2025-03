Crotone, strage di gatti: petizione popolare per tutelare colonie feline

L’Enpa, l'Ente nazionale protezione animali, e il comitato di quartiere del centro storico di Crotone si mobilitano per chiedere alle istituzioni locali un intervento immediato a tutela delle colonie feline presenti in città.

Una petizione, indirizzata al Sindaco, al Direttore dell’Azienda Sanitaria Provinciale e al Prefetto, che nasce in seguito ai numerosi episodi di maltrattamenti e avvelenamenti di gatti avvenuti in diverse aree, tra cui proprio il Centro Storico ma anche via Pescheria, viale Regina Margherita, Piazza Umberto I e la zona del porto, nei presso dello Yachting Club Crotone e della Lega Navale.

Il documento, basato sulla Legge 281/91 per la prevenzione del randagismo e sul Regolamento Comunale per la tutela degli animali, chiede alle autorità competenti di adottare misure concrete per garantire la protezione e il benessere dei gatti liberi presenti sul territorio.

Tra le richieste principali c’è quindi quella di un censimento delle colonie con un monitoraggio dettagliato per conoscere la consistenza e la distribuzione delle colonie in città; la sterilizzazione dei gatti liberi, interventi necessari per controllare la popolazione felina e prevenire fenomeni di randagismo.

Inoltre si chiede un maggiore controllo del territorio con l’attivazione di un “servizio di prossimità” nelle zone dove si sono verificati episodi di maltrattamento e avvelenamento, così da garantire la sicurezza degli animali e scoraggiare comportamenti illeciti.

I firmatari ricordano che il maltrattamento e l’avvelenamento di animali sono reati punibili ai sensi dell’articolo 544 ter del Codice Penale, e chiedono un’applicazione rigorosa della legge per contrastare questi atti di crudeltà.

“Chiediamo alle istituzioni di intervenire con urgenza per proteggere le colonie feline, che fanno parte del nostro patrimonio cittadino e contribuiscono all’equilibrio ambientale; è necessario un impegno concreto per garantire il rispetto della legge e la tutela di questi animali, spesso vittime di atti di violenza inaccettabili” dicono dall’Enpa e dal Comitato.

La petizione rappresenta un appello forte e unitario della comunità di Crotone, che chiede alle autorità di agire tempestivamente per garantire il benessere degli animali e il rispetto delle norme vigenti visti i numerosi precedenti che sconfortano la comunità per la tenuta sociale e civile della città.