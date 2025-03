Basket, Dr2. Gamian Belvedere: primo posto e storico accesso ai playoff

Storica affermazione e travolgente entusiasmo per la Gamian Consulting Basket Belvedere, che conclude la stagione regolare al primo posto nel campionato di Serie DR2 maschile regionale, conquistando l’accesso ai playoff per la promozione.

Il successo decisivo è arrivato nella sfida contro l’Eutimo Basket Locri, vittoria che certifica il valore della squadra e il percorso di crescita che ha caratterizzato questa stagione. E' quanto comunica la stessa società sportiva.

Chiudere il campionato al vertice del girone rappresenta un traguardo significativo per una squadra giovane, che ha saputo affrontare ogni gara con carattere e dedizione. Il gruppo, formato da talenti emergenti, ha dimostrato qualità tecniche e coesione, costruendo, vittoria dopo vittoria, un cammino di grande prestigio.

Un nuovo trionfo che si aggiunge all’ottima performance della scorsa stagione, culminata con il titolo di vice campione regionale Under 19.

Gaetano Voccia, sponsor della squadra, ha voluto esprimere il proprio plauso al team per il bellissimo risultato raggiunto: “Complimenti ai ragazzi e allo staff tecnico per questo straordinario traguardo. Il primo posto in classifica è il frutto di impegno, attaccamento e spirito di squadra, valori che rappresentano il cuore dello sport e che Gamian Consulting sostiene con convinzione. Questo successo – ha aggiunto – premia il lavoro quotidiano e la passione che ciascun atleta ha messo in campo, dimostrando che determinazione e sacrificio portano sempre a grandi obiettivi”.

Voccia ha poi sottolineato l’importanza dell’attività sportiva come strumento di crescita: “Per noi sostenere questo progetto significa credere nello sport come leva di sviluppo personale e collettivo, un ambiente in cui disciplina, passione e ambizione si trasformano in risultati concreti”.

Continueremo a investire in questo campo, perché - ha proseguito - lo consideriamo un motore di sviluppo, aggregazione e crescita. Tutti valori che guidano anche il nostro lavoro quotidiano. Crediamo nella costanza e nella determinazione – aggiunge – elementi fondamentali per raggiungere traguardi ambiziosi”.

“Vogliamo essere parte di questo percorso, sostenendo chi, nello sport e nella vita, punta sempre a superare ostacoli, raggiungere nuove mete e spingersi oltre i propri limiti. Con il suo impegno e i suoi successi, inoltre, questa squadra tiene alto il nome di Belvedere, rappresentando al meglio la sua energia, la sua identità e il suo spirito vincente”, ha concluso Voccia.

Ora l’attenzione è rivolta ai playoff, dove la Basket Belvedere lotterà per trasformare questo primo posto in una promozione nella categoria superiore.