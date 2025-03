Csen, Francesco De Nardo rieletto membro del direttivo nazionale

Francesco De Nardo

Francesco De Nardo, insignito di recente dal Coni della medaglia di bronzo al merito sportivo per i suoi venticinque anni spesi nell’ambito del Centro Sportivo Educativo Nazionale, è stato rieletto membro del direttivo nazionale nel corso del XII Congresso Nazionale Csen, svoltosi a Fiuggi dal 7 al 9 marzo scorsi

Una riconferma per il presidente del Comitato provinciale di Catanzaro che giunge come riconoscimento di tutta la sua attività svolta a servizio dell’Ente di promozione sportiva e, soprattutto, per quella svolta negli ultimi otto anni come coordinatore del portale nazionale FiscoCSEN, dedicato alla consulenza degli affiliati, che lo vede impegnato quale esperto di tematiche relative alle normative fiscali, sportive e giuslavoristiche.

De Nardo, nell’ultimi tempi fatti di importanti modifiche nella disciplina del mondo sportivo e del volontariato, ha dato un grande contributo al mondo dilettantistico sportivo e del terzo settore.

A seguito della sua rielezione, De Nardo, già impegnato nella diffusione e nell’ulteriore potenziamento delle attività e dei servizi dello Csen rivolti alle associazioni affiliate e ai comitati provinciali, ha affermato: “Ringrazio i centoquattro delegati che hanno voluto esprimermi la loro preferenza e stima. Cercherò di esserne all'altezza offrendo, come nella mia natura, il massimo dell'impegno a favore dell'ente nel suo complesso. La mia opera sarà tesa a fare sì che lo C.S.E.N. abbia sempre più mezzi e risorse per svolgere attività a favore degli affiliati e mettere a loro disposizione sempre più servizi volti al loro adeguamento alle nuove norme dettate dalla riforma dello sport e del terzo settore, che periodicamente subiscono qualche modificazione”.

Passione, competenze, professionalità e numeri veri sono state le parole d’ordine del Congresso nazionale. De Nardo opererà affinché queste possano permanere nel tempo insieme al primato nazionale conquistato negli ultimi quindici anni dal Csen in termini di iscrizioni: 18mila affiliate (asd/ssd/ets/assistenziali/culturali) e un milione e 900mila tesserati, a cui vanno i ringraziamenti di De Nardo e di tutto il direttivo nazionale per la preferenza costante e per la voglia di essere sempre e comunque Csen.

Anche il presidente Coni, Giovanni Malagò, intervenuto nel corso nel Congresso, si è complimentato per la riconferma del Comitato come primo Ente di promozione sportiva in Italia per numero di affilati, numero di tesserati e di attività svolte.

“A seguito di un week end ricco di incontri con i delegati al voto espressi a livello provinciale, nonché con i dirigenti C.S.E.N. di tutta Italia, che mi hanno arricchito a livello umano, sportivo e professionale, vorrei esprimere le mie congratulazioni e i miei ringraziamenti al professore Francesco Proietti che si è riconfermato Presidente con 148 voti su 152 con il 98 per cento dei consensi, e quindi con numeri che vanno molto oltre le maggioranze qualificate richieste dalle nuove normative. Al Presidente auguro un quadriennio in cui saprà, come sempre, essere il valore aggiunto del nostro Ente di promozione sportiva” ha aggiunto De Nardo.

Lo stesso ha voluto anche complimentarsi con gli altri tredici membri eletti per il prossimo quadriennio (Sergio Cassisi, Giuliano Clinori, Gianluca Esposito, Mariella Goldin, Paola Labrini, Massimo Marzullo, Fabbrizio Paffarini, Delia Piralli, Luciano Reali, Ugo Salines, Gian Franco Sartini, Ugo Spicocchi, Daniela Zuccolotto).

“Donne e uomini di grande qualità e spessore – ha detto - che sapranno dare tanto al nostro Ente, supportando adeguatamente il nostro Presidente”.

Ha ringraziato anche la commissione elettorale e di scrutinio, composta da Giampiero Cantarini, Pino Tarantino e Nunzio Lopizzo, assieme all'ufficio di segreteria, capitanato da Tommaso D'Aprile, Alessandro D'Aprile, Anna Rita Minighini, per il lavoro prezioso, corretto, preciso, puntuale.

“Continuo a ringraziare le migliaia di dirigenti sportivi locali, provinciali e regionali, nonché i tantissimi responsabili tecnici di tutte le discipline portate avanti nell'ambito del nostro EPS per il supporto che ci danno, consentendoci di essere il primo Ente in Italia per quantità e qualità. Auguro, infine, a tutti noi un quadriennio di lavoro costante e qualitativo; un quadriennio di armonia, di crescita e di sviluppo sia nello sport che nel terzo settore. Grandi sfide ci aspettano, ma tutti insieme sapremo affrontarle sotto la guida del Presidente Proietti” ha concluso.