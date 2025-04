Csen, Francesco De Nardo eletto vicepresidente nazionale

Da sinistra: Ugo Salines, Delia Piralli e Francesco De Nardo

Ancora una soddisfazione e un altro grande traguardo è stato raggiunto da Francesco De Nardo, che alle spalle ha ventisette anni di “carriera” a servizio dello Csen, il Centro Sportivo Educativo Nazionale.

Dapprima, dal 1998 nel ruolo di delegato provinciale, ha poi costituito il primo Comitato provinciale a Catanzaro, di cui è tuttora presidente, dopodiché è giunto alla direzione nazionale, ricoprendo il ruolo di membro per ben quattro quadrienni olimpici.

Di recente è arrivato l’importante riconoscimento: è stato eletto all’unanimità dai membri del direttivo nazionale come vicepresidente nazionale insieme a Ugo Salines e Delia Piralli, una elezione avvenuta nella prima direzione nazionale del Csen per il quadriennio 2025-2028, in cui è stato inoltre nominato all'unanimità segretario nazionale Alessandro D'Aprile.

De Nardo, insieme al presidente Francesco Proietti, agli altri due vicepresidenti e al segretario, formerà l’Ufficio di presidenza, costituito ai sensi dello statuto dell’Ente di promozione sportiva.

“Fiero di questa mia elezione”

“Sono molto fiero di questa mia elezione”, ha dichiarato il neo vicepresidente Csen De Nardo, che ha aggiunto: “Ci attendono grandi sfide e ci attende un grande lavoro, ma sono sicuro che, capitanati dal professor Francesco Proietti, presidente nazionale del più grande ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni e dal Cip, nonché più grande rete associativa nazionale del Terzo Settore, coadiuvati da una direzione nazionale formata da grandi donne e uomini, oltre ai 3 vicepresidenti, da Sergio Cassisi, Giuliano Clinori, Ugo Spicocchi, Massimo Marzullo, Luciano Reali, Fabbrizio Paffarini, Gian Franco Sartini, Paola Labrini, Daniela Zuccolotto, Gianluca Esposito, Mariella Goldin, e supportati da una segreteria nazionale di livello eccelso, composta da Anna Rita Minighini, Linda D'Angeli, Flavia Cataldi, Lidia, Azzurra e Jessica Ciano, riusciremo a vincere tutte le sfide e a gestire i cambiamenti epocali che contraddistinguono questo decennio”.

La stella di bronzo

Francesco De Nardo, nel mese scorso, ha ricevuto anche la stella di bronzo al merito sportivo per i suoi venticinque anni vissuti e spesi nel Centro Sportivo Educativo Nazionale, ed è stato pure nominato docente della Scuola regionale dello Sport del Coni Calabria in materie giuridico-fiscali.

Oltre a essere presidente del Comitato provinciale Csen di Catanzaro, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni e rete associativa nazionale del Terzo Settore, iscritta al registro unico nazionale del Terzo Settore, da diversi anni, è coordinatore del portale nazionale Fiscocsen, dedicato alla consulenza degli affiliati Csen, e, quale esperto di tematiche relative alle normative fiscali, sportive e giuslavoristiche legate al mondo sportivo e del terzo settore, ha dato e dà un grande contributo al mondo dilettantistico sportivo e del terzo settore.

Soprattutto negli ultimi tre anni si è battuto molto, e ha contribuito, insieme ad un pool di professionisti, ad alcune modifiche relative all’applicazione della riforma dello sport.

Infatti, ha contribuito a fare eliminare l’obbligo dell’assicurazione Inail per i lavoratori sportivi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (i CoCoCo), nonché a fare applicare l’art. 21 del decreto legislativo 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per i CoCoCo con corrispettivo fino ai 5 mila euro e a fare posticipare all’1 gennaio 2026 il termine dell’entrata in vigore del regime Iva per i corrispettivi specifici versati per la pratica sportiva.