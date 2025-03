Dal calcio alla Formula 1: quali sono gli sport più seguiti in Italia?

Un sondaggio relativamente recente effettuato dalla società Demos per il quotidiano la Repubblica, e pubblicato nel mese di aprile 2024, ha rivelato dati piuttosto interessanti per quanto riguarda le passioni sportive degli italiani.

La rilevazione di Demos ha messo a confronto l’anno 2024 con l’anno 2016.

Dato che la passione sportiva in Italia è notevole, vediamo brevemente qual è la classifica degli sport più seguiti.

Primato assoluto per il gioco del calcio

Come facilmente si può intuire dal numero di trasmissioni televisive che gli sono dedicate e anche dal numero di scommesse online , al primo posto tra le preferenze degli appassionati di sport si trova il gioco del calcio, seguito dal 53% degli italiani. Nel 2016 la percentuale era del 38%; si è quindi registrato un aumento non indifferente (15 punti percentuali), anche se si deve sottolineare che nel 2023 la percentuale era lievemente più alta: 54%.

Per inciso, dai dati del CONI, il calcio risulta essere anche lo sport più praticato sia a livello professionistico che a livello amatoriale.

Tennis: l’effetto Sinner e non solo

Per molti forse sarà una sorpresa, ma sul secondo gradino del podio degli sport più seguiti dagli italiani si trova il tennis, che peraltro, analizzando il dato 2016, è quello che ha visto l’incremento maggiore. Si è infatti passati dal 21% del 2016 al 39% del 2024, un aumento di ben 18 punti percentuali.

I motivi della crescita sono diversi, ma in buona parte sono legati all’ascesa di Jannik Sinner, attualmente numero 1 della classifica ATP, la cui popolarità non è stata per niente intaccata dal noto “caso Clostebol”, e anche dalle vittorie della nazionale maschile di tennis nella Davis Cup (2023 e 2024) e dall’impresa della nazionale di tennis femminile che ha conquistato la Billie Jean King Cup.

Hanno dato una spinta notevole al movimento tennistico anche le vittorie di Jasmine Paolini nel singolare, quelle nel doppio misto (Errani-Vavassori) e quelle nel doppio femminile (Paolini-Errani).

Terzo gradino del podio per la Formula 1

Al terzo posto della classifica, a un solo punto percentuale di distanza dal tennis, si trova la Formula 1 con il 38%. Nel 2016 la popolarità era leggermente più bassa (34%), ma si trovava al secondo posto in quanto a preferenze.

Considerando che l’ultimo Mondiale Costruttori vinto dalla Ferrari risale al 2008, il terzo posto è decisamente un ottimo risultato.

Fra le ragioni che hanno mantenuto vivo l’interesse per questa disciplina si devono ricordare principalmente le novità introdotte negli ultimi anni fra cui la Sprint Race e l’aumento del numero dei Gran Premi (la stagione 2025 prevede 24 Gran Premi).

Gli altri sport più seguiti dagli italiani

Fuori dal podio, ma con percentuali di seguito importanti si trovano il volley e l’atletica. Entrambi questi sport sono seguiti dal 31% degli italiani, ma rispetto al 2016, il volley ha perso un punto percentuale, mentre l’atletica ne ha guadagnato uno.

Al sesto posto si trovano invece nuoto e motociclismo, entrambi seguiti dal 29% degli italiani. Rispetto al 2016, il nuoto ha perso 3 punti percentuali, mentre il motociclismo ben 6 (non è escluso che il ritiro di Valentino Rossi nel 2021 abbia avuto un certo peso nel calo dei tifosi).

Seguono infine il ciclismo (26%), il basket (22%), il rugby (11%) e la boxe (10%).