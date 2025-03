Crotone. Fondo Gesù, in un seminterrato due chili e mezzo d’hashish

Circa due chili e mezzo di hashish sono stati ritrovati e sequestrati dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Crotone durante u normale controllo quotidiano servizio sul territorio.

I militari, entrati in un immobile del quartiere popolare di Fondo Gesù, hanno setacciato un seminterrato scovando così i cinque panetti di stupefacente.

L’attività di oggi, spiegano dal Comando Provinciale dell’Arma, ricade in una più ampia campagna di prevenzione messa in campo proprio dal personale della Radiomobile per contrastare lo spaccio di droga nella zona attigua all’autostazione delle Autolinee Romano, un’area frequentata prevalentemente da studenti degli istituti scolastici pitagorici.