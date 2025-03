Crotone. Nasce “Crescere”: Voce si fa il suo movimento, benedetto da Occhiuto

Vincenzo Voce

È stato presentato ufficialmente questo pomeriggio, a Crotone, il nuovo movimento politico capeggiato dal sindaco del capoluogo pitagorico, Vincenzo Voce: si chiama “Crescere” e si pone - stando alle intenzioni dei fondatori - “come naturale evoluzione e continuità dell’attività amministrativa” intrapresa nel corso dell’attuale consiliatura.

Il movimento intende dunque consolidare un percorso di sviluppo della città, coinvolgendo cittadini, associazioni e forze politiche che condividono una visione di crescita sostenibile e innovativa per Crotone.

Alla presentazione ha preso parte anche il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, che non ha lesinato apprezzamenti e “aperture” nei confronti di Voce.

Aperture ricambiate da quest’ultimo che non ha mancato di assicurare un suo sostegno, in qualsiasi futuro impegno, sia ad Occhiuto che all’attuale al presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, come noto entrambi di Forza Italia.

Il sindaco ha poi rimarcato che “Crescere” nasca come “movimento aperto, basato sui valori della partecipazione, della trasparenza e dell’efficienza amministrativa”.

“Questo progetto - ha aggiunto - rappresenta una sfida e un’opportunità per continuare a costruire una Crotone più dinamica, moderna e inclusiva. Vogliamo dare continuità al lavoro svolto finora, rafforzando il dialogo con i cittadini e portando avanti azioni concrete per il bene della nostra comunità”.

Il movimento - è stato ancora puntualizzato - si concentrerà su temi considerati chiave per lo sviluppo di Crotone, tra cui il miglioramento delle infrastrutture, il rilancio economico, il potenziamento dei servizi sociali e il rafforzamento della vocazione turistica e culturale della città.

Alla presentazione, oltre al presidente della Giunta regionale, hanno preso parte anche amministratori regionali e locali, rappresentanti del mondo imprenditoriale e sociale, e numerosi cittadini.

Pd: “Voce getta la maschera”

Non è mancata a margine dell’evento la nota polemica dell’opposizione che arriva per voce di Leo Barberio, Segretario di Federazione del Partito Democratico di Crotone.

“Il sindaco … Voce - ha detto il dirigente dem - ha definitivamente gettato la maschera aderendo a Forza Italia. Dopo anni di ambiguità politica e trasformismo, il primo cittadino si è presentato pubblicamente, questa sera, accanto ai vertici di Forza Italia, sancendo di fatto la sua adesione al centrodestra con la piena benedizione del tandem Occhiuto-Ferrari”.

“Il movimento civico … - ha aggiunto Barberio - si rivela per quello che è: un finto civismo a tinte azzurre, costruito unicamente per tentare di salvare la sua poltrona, non certo per rispondere alle reali esigenze della città. A riprova di ciò, tanti personaggi ce li ricordiamo presenti a via Panella e altri persino fianco a fianco alla nostra segretaria nazionale Elly Schlein”.

“Il trasformismo di un populista”

Il segretario del Pd ha ricordato poi che da anni il suo partito denuncia “il trasformismo” i Voce “un politico - ha sottolineato - che ha saputo cavalcare il populismo della piazza per poi allearsi con quei poteri che fingeva di combattere. Da piazza Marinai a piazza della Resistenza, il percorso di Voce è stato segnato dalla coerenza solo nel perseguire la sopravvivenza politica personale, a discapito di una visione chiara per il futuro della città”.

“La definitiva svolta a destra di Voce - ha sbottato il dem - segna la fine del progetto civico con cui era stato eletto. Un progetto che, di fronte alle responsabilità del governo della città, si è appiattito sulle scelte del centrodestra regionale e nazionale, mostrando una totale assenza di coraggio, autonomia e visione”.

“Il Partito Democratico, insieme alle forze del centrosinistra e a tutte le realtà civiche e associative che vogliono un cambiamento vero per Crotone, sta costruendo un’alternativa seria, credibile e partecipata. Un’alternativa che metta al centro la città, non la carriera politica del suo attuale sindaco”, ha concluso Barberio.