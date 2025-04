Il Moto Club Crotone riparte alla scoperta della cultura e della Calabria

Domenica 6 aprile riprendono le escursioni motociclistiche “Mettiamo in Moto la Cultura – 8 Gite sociali alla riscoperta del territorio calabrese”, organizzate dal Moto Club Crotone “Ugo Gallo” e riservate esclusivamente ai suoi soci.

Il progetto, che unisce la passione per le motociclette alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale calabrese, continua a essere una vetrina unica per il turismo responsabile e sostenibile. Da anni, il club si impegna infatti a portare i suoi soci alla scoperta delle bellezze nascoste della regione, attraverso itinerari alternativi che celebrano la cultura locale.

Dopo l'entusiasta partecipazione alla Giornata di Primavera del FAI a Nocera Terinese, l'appuntamento successivo sarà con il borgo medievale di Belcastro, sempre nel catanzarese.

La partenza per il tour è fissata per le 9:30. Giunti a Belcastro, i motociclisti esploreranno il centro storico, un viaggio nel tempo che li condurrà tra le meraviglie architettoniche del paese, tra cui il Castello dei Conti d'Aquino, la Chiesa Santissima Annunziata, la Chiesa di San Rocco e il Duomo. Ogni tappa del percorso offrirà un’opportunità unica di immergersi nella storia e nelle tradizioni locali.

A conclusione della visita, i partecipanti potranno gustare un pranzo tipico in uno dei ristoranti del borgo, assaporando le prelibatezze della cucina calabrese, che rendono ogni tappa del viaggio un'esperienza sensoriale unica.

Uno dei borghi più affascinanti

Belcastro, uno dei borghi più affascinanti della Calabria, conserva intatto il suo fascino medievale. Situato su una collina che domina la valle del fiume Corace, il paese offre panorami spettacolari e una storia che si riflette nelle sue chiese storiche, nei palazzi nobiliari e nelle tradizioni che ancora oggi animano le sue strade.

La visita a Belcastro rappresenta un’immersione autentica nella cultura calabrese, un’occasione per riscoprire la storia e la bellezza di un angolo ancora sconosciuto della regione.

Il progetto di promozione turistica

Le escursioni del Moto Club Crotone si inseriscono in un ampio progetto di promozione turistica della Calabria, con l’obiettivo di valorizzare i beni culturali, i prodotti enogastronomici e un turismo sostenibile.

Ogni escursione è un’opportunità unica per scoprire la Calabria in modo originale, percorrendo strade panoramiche in moto, vivendo un’esperienza che mescola sport, cultura e gastronomia.

L’Ugo Gallo continua a lavorare con passione per creare eventi che non solo soddisfano la voglia di avventura, ma che contribuiscono anche a rafforzare il legame tra i partecipanti e il territorio, promuovendo un turismo consapevole, sostenibile e rispettoso delle tradizioni locali.