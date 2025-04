Bullismo e cyberbullismo. Ultimi giorni per partecipare al bando “Ti Sbullu"

Antonio Lomonaco

Il tempo stringe per chi vuole aderire a “Ti Sbullu!”, il bando regionale destinato alle scuole secondarie di secondo grado della Calabria per contrastare il bullismo e il cyberbullismo. La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 30 aprile.



Finanziato con i fondi messi a disposizione dall’Ufficio di Presidenza della Regione Calabria, guidato da Filippo Mancuso, il bando è stato fortemente voluto dal Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, l’avvocato Antonio Lomonaco, per offrire agli istituti scolastici strumenti concreti nella lotta contro questi fenomeni.

“Ti Sbullu!” rappresenta un’opportunità unica per realizzare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione e supporto alle vittime, coinvolgendo direttamente studenti e docenti nella costruzione di ambienti più sicuri e rispettosi.



“Il bullismo e il cyberbullismo non sono semplici bravate, ma ferite profonde che segnano la vita di troppi ragazzi. Con ‘Ti Sbullu!’ vogliamo dare alle scuole calabresi gli strumenti per prevenire, contrastare e rompere il silenzio su questi fenomeni. È un’occasione concreta per agire, per proteggere chi subisce violenze quotidiane e per educare al rispetto. Il tempo stringe: invito tutte le scuole superiori della Calabria a partecipare entro il 30 aprile. Non possiamo restare a guardare, dobbiamo essere parte del cambiamento”, dichiara l’avvocato Antonio Lomonaco, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato. Tutte le informazioni sul bando e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale della Regione Calabria. Non lasciamoci sfuggire questa occasione: insieme possiamo fare la differenza!".