Amantea. Cgil: “inaccetabile clima di tensione instaurato dall’amministrazione”

Il clima di tensione instaurato dall'attuale amministrazione comunale di Amantea per noi è inaccettabile. Il sindaco e la sua giunta, invece di affrontare i reali problemi della cittadinanza, sembrano concentrarsi a perseguitare i dipendenti comunali, etichettandoli come "infedeli". E' quanto scrive la Cgil Cosenza.

"Un atteggiamento - continua la nota - che ci sembra autoritario e anti democratico che solleva non pochi interrogativi sulla trasparenza e sul dialogo. Se non c’è nulla da nascondere, se non ci sono questioni da chiarire, perché non rendere noti gli atti pubblici? Il sindaco e la giunta dovrebbero smetterla con i loro atteggiamenti e iniziare a governare con responsabilità anche perché, ultimamente, Amantea ha perso importanti opportunità di finanziamento, tre milioni di euro destinati ai più fragili, a causa di incertezze amministrative. Il progetto Home Care Premium, fondamentale per garantire assistenza ai cittadini in difficoltà, oramai è sfumato a causa della mancanza di iniziative concrete. Un'opportunità preziosa andata in fumo, lasciando senza supporto chi vive in condizioni di difficoltà. Un mancato finanziamento che peserà gravemente sulle spalle dei più deboli e di chi ha più bisogno.

E’ la minoranza? Continuerà nel suo “assordante” silenzio o avrà il coraggio di esprimere la propria posizione? Il sindaco e la giunta dovrebbero sapere che i dipendenti comunali svolgono un ruolo fondamentale e che il buon governo si basa sul dialogo e sul rispetto reciproco.

La città di Amantea, un tempo nota per la sua vivacità commerciale, oggi versa in uno stato di quasi completo abbandono senza alcuna politica di rilancio. Il turismo, che potrebbe rappresentare una risorsa strategica, necessita di strategie di sviluppo. I cittadini attendono aggiornamenti sui lavori del lungomare, mentre il degrado avanza senza che nessuno intervenga".

"E i fondi del Pnrr? - continua la nota - Qualcuno sa che fine abbiano fatto? Riteniamo che sia necessaria maggiore chiarezza riguardo al loro impiego e, soprattutto, riteniamo che sia importante sviluppare progetti per l'area industriale di Campora e pianificare iniziative di welfare per sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione.

Nel frattempo, il personale comunale è sempre più allo stremo e richiede una gestione più efficace nell’organizzazione e nella sua valorizzazione.

La viabilità urbana è sempre più caotica, nessuno si preoccupa di renderla più sicura ed efficiente. I prodotti tipici locali, che un tempo erano motivo di vanto per la città, non ricevono alcuna promozione

Il piano spiaggia? Un mistero irrisolto, mentre il litorale si impoverisce. Inoltre, è necessario affrontare il tema della pulizia e del decoro urbano, per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

E potremmo continuare ancora, perché il nulla amministrativo in cui è sprofondata Amantea sembra non avere fine. Sindaco, sappiamo che la sua giunta ha un cronoprogramma... o almeno così dice. Ma non ci crede più nessuno.



Finché continuerà a gestire il Comune come sta facendo il declino sarà inevitabile. Gli unici veri nemici di questa città non sono i dipendenti comunali, ma coloro che la stanno portando alla rovina".