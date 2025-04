Traffico di migranti sulla rotta del Mediterraneo: blitz tra Calabria, Sicilia e all’estero

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Una vasta operazione contro l’immigrazione illegale è in corso da stamani in Italia, esattamente a Catania, in Sicilia, e a Catanzaro e Cosenza, in Calabria, ed in altre quattro paesi esteri, in particolare in Albania, Germania, Oman e Turchia,

Dalle prime ore del giorno la Polizia di Stato, dopo una complessa attività investigativa, sta così eseguendo quindici ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone di nazionalità egiziana, che sono accusate di far parte di un’organizzazione criminale che opera in ambito internazionale.

A vario titolo gli si contestano i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di migranti e di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravata.

L’operazione, non a caso chiamata in codice “El Rais”, è il risultato è frutto di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania e condotta dallo Sco, il Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Siracusa, in sinergia con l’Agenzia Europol, Eurojust, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia e l’Unità Human Trafficking And Smuggling Of Migrants di Interpol.

