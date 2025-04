Sicurezza nel crotonese: raffica di Daspo, ammonimenti e fogli di via

Anche il mese di marzo conclusosi solo da pochi giorni è stato particolarmente impegnativo per gli uomini della Polizia di Crotone, che sotto la guida del questore Renato Panvino, hanno eseguito una serie di provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica.

Tra questi sei Daspo, due dei quali irrogati per condotte antigiuridiche in ambito extra sportivo; ma anche quattro ammonimenti nei confronti di soggetti accusati di atti persecutori e di violenza domestica; inoltre, emessi ben sedici avvisi orali intimando agli interessati di tenere una condotta conforme alla legge.

Tre, poi, fogli di via obbligatorio, due dei quali dal comune di Verzino ed uno da quello di Crotone, hanno attinto altrettante persone accusate invece di tentata truffa aggravata in concorso nei confronti di persone anziane e una per la violazione della normativa sugli stupefacenti, inibendo ai destinatari di ritornare nei territori per un periodo che va da uno e due anni.

Inoltre, il Tribunale del capoluogo ha emesso anche due decreti di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, di due ciascuno, a carico di soggetti che sarebbero stati violenti in una relazione affettiva, accogliendo la relativa proposta precedentemente formulata dal Questore.