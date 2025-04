Crotone. Getta ingombrante in periferia, pizzicato con la fototrappola

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Gli agenti della Polizia locale di Crotone hanno pizzicato un altro soggetto che indifferente alle norme ma anche e soprattutto al senso civico, ha gettato un rifiuto ingombrante su un’area pubblica, in una strada di periferia del capoluogo.

Ad incastrarlo sono state le fototrappole installate dagli uomini del Noa, il Nucleo Operativo Ambientale del Comando della Municipale pitagorica, diretta dal comandante Francesco Iorno, sempre più impegnati nel contrasto al “getto” indiscriminato di rifiuti nei luoghi meno indicati (oltre che vietati) della città.

Lo “zozzone” è stato quindi identificato e sanzionato e poi obbligato a recuperate l’ingombrante per smaltirlo in maniera corretta. La Polizia Locale fa poi sapere che sempre a Crotone continuano anche i servizi con gli agenti in borghese con tanto di appostamenti.