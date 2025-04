Invece che ai domiciliari era in giro con gli amici, pizzicato e arrestato

Durante un normale controllo alla circolazione stradale, i carabinieri di Scilla hanno fermato un’auto con tre persone a bordo e, durante le verifiche, hanno scoperto che uno di loro avrebbe dovuto essere a casa, perché da circa due mesi sottoposto ai domiciliari.

Constatata la violazione, il soggetto è stato immediatamente arrestato in flagranza per evasione e al termine delle formalità di rito rimesso ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.