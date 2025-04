Non ci fù diffamazione: assolto in appello il sindaco di Vazzarizzo Albanese

Antonio Pomillo

La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza del 26 Marzo scorso ha ribaltato la sentenza di primo grado, assolvendo con formula piena, il sindaco Antonio Pomillo dall’accusa di diffamazione aggravata a seguito di una querela presentata da un ex amministratore e relativa alla vicenda Royal Web.

È quanto fa sapere l’amministrazione comunale di Vaccarizzo Albanese esprimendo grande soddisfazione per la riforma nel merito da parte della Corte d'Appello di Catanzaro. Il Collegio giudicante, composto dal presidente Antonio Giglio e dai consiglieri Carlo Fontanazza e Barbara Saccà, ha posto fine alla discussa vicenda con una sentenza che non lascia spazio a dubbi: “il fatto non sussiste”.

"Esprimo profonda soddisfazione per questa sentenza che ristabilisce la verità dei fatti e mette ordine all’interno di una storia in cui, da massimo rappresentante della mia comunità, sentii il dovere di raccontare pubblicamente e con coraggio fatti e circostanze" dichiara proprio il primo cittadino. "Sono soddisfatto perché il provvedimento ha accolto in pieno le argomentazioni difensive, riformando un provvedimento ingiusto ed evidenziando la totale infondatezza delle accuse mosse nei miei confronti".

La vicenda traeva origine da una comunicazione alla cittadinanza del 2019 in relazione alla concessione di un campo sportivo alla società Royal Web da parte della precedente gestione comunale che ha amministrato il Comune dal 2004 al 2014. Un ex amministratore, dunque, ritenendosi offeso, ritenne di sporgere querela per diffamazione aggravata, sulla quale il Tribunale di Castrovillari si espresse ritenendo il primo cittadino responsabile e condannandolo a 2 mesi di reclusione (con pena sospesa) nonché al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni. Il Sindaco aveva interposto gravame alla sentenza, contestando ogni responsabilità e invocando il diritto di critica politica. Le richieste della difesa del sindaco Pomillo sono state accolte in pieno dal Collegio che, nell'annullare la sentenza del Tribunale Penale di Castrovillari, accertata l'innocenza del Sindaco, ha anche annullato l'ingiusto risarcimento del danno riconosciuto in primo grado a quell'ex amministratore dichiaratosi parte lesa.