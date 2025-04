Vibo. Calunnia, l’avvocato Francesco Stilo assolto: “il fatto non sussiste”

Il Tribunale di Vibo Valentia - in composizione monocratica - ha pronunciato oggi, giovedì 17 aprile, una sentenza di assoluzione nei confronti dell’avvocato Francesco Stilo, difeso dal collega Valerio Mercuri, al termine del procedimento penale che lo vedeva imputato per il reato di calunnia.

L’accusa si riferiva a dichiarazioni rese nel corso di un’udienza tenutasi il 2 dicembre 2017, nell’ambito di un procedimento penale dove l’imputato avrebbe falsamente incolpato alcuni Carabinieri in ordine a delle presunte omissioni relative alla partecipazione all’udienza di un soggetto sottoposto a misura cautelare, circostanza non vera in quanto gli stessi militari non avevano ricevuto alcuna comunicazione orichiesta.

All’esito di un’attenta e approfondita istruttoria dibattimentale, il Giudice ha ritenuto del tutto insussistenti gli elementi costitutivi del reato, accogliendo integralmente le argomentazioni difensive, fondate sulla completa assenza dei presupposti sia oggettivi che soggettivi della condotta contestata, emersa con chiarezza nel corso del dibattimento.

Il Pubblico Ministero aveva richiesto la condanna alla pena di un anno e un mese di reclusione. Francesco Stilo è stato quindi assolto “perché il fatto non sussiste”.