Calco, Serie C. La Casertana fa quadrato, il Crotone toppa al “Pinto”

L’incontro valevole per la 37a giornata del campionato di Serie C Now - Girone C - disputato tra Casertana e Crotone se l’aggiudica la compagine campana con il punteggio di 2-0. Il primo tempo finisce clean sheet con una Casertana che ha retto bene contro il migliore attacco del girone sapendo gestire la pressione e offrendo qualche spunto offensivo in più rispetto agli avversari. Nella ripresa la Casertana punisce il Crotone al 66’ con Bacchetti che intercetta un cross di Kallon e porta in vantaggio la compagine campana che ora conduce per 1-0. La squadra di casa ci crede e imbastisce un’azione velenosa al 79’ quando Egharevba, con una zampata, segna un 2-0 pesantissimo che scrive la parola fine al match.





di Francesco Pitingolo

Ultima giornata della regular season per il Crotone di mister Longo che nel match di oggi è tornato in campo consapevole di avere il destino nelle sue mani. Eh sì! Per entrambe le sfidanti, infatti, era importante un solo risultato: ovvero la vittoria.

Era importante ottenerla per il Crotone al fine di consacrare i sacrifici di una stagione e centrare un terzo posto proprio nel rush finale del torneo; lo era anche per la Casertana per scongiurare un possibile playout ed evitare di vanificare l’abnegazione profusa dal suo team durante l’intero campionato.

Il tecnico pitagorico, ancora senza giocatori importantissimi come Barberis, Giron e Oviszach è tornato in campo per l’ennesima trasferta della stagione al fine di compiere un ultimo sforzo e per avere maggiori certezze in vista degli ormai prossimi playoff.

Per il delicato incontro della trentasettesima giornata, il mister ha deciso di scendere in campo con il suo collaudato ed identitario 4-2-3-1 che ha visto prendere posto tra i pali il n.22 Francesco D’Alterio; in difesa col n. 18 Guerini, n.5 Cargnelutti, n.13 Armini e il n. 23 Groppelli; a centrocampo il n.16 Gallo e il n.15 Vinicius; in attacco il capitano, col n.9 Guido Gomez alle cui spalle prende posto il tridente composto dal n.41 Silva, dal n.93 Tumminello e dal n.10 Vitale.

Sulla sponda campana, invece, stasera si è vista la Casertana con un solo mantra in testa ovvero: “operazione salvezza” contro la compagine pitagorica che vanta, tra le proprie fila, il miglior attacco del girone.

Mister Iori ha così preparato il suo scacchiere per resistere all’onda d’urto calabra e conquistare punti pesantissimi per la graduatoria del proprio team.

Il tecnico dell’odierna squadra di casa si è così schierato a specchio - ovvero con un 4-2-3-1 - decidendo di disporre in campo col n.1 l’estremo difensore Zanellati e poi a seguire in ordine numerico col n.2 Kallon, 4 Kontek, 7 Carretta, 13 Bacchetti, 19 Collodel, 23 Egharevba, 27 Proia, 37 Falasca, 44 Gatti, 91 Vano.

Partita vera, dunque, la cui direzione è stata affidata al Sig. Giorgio Di Cicco della sezione AIA di Lanciano, coadiuvato dagli assistenti Gilberto Laghezza di Mestre, Michele Fracchiolla di Bari e dal quarto ufficiale Domenico Leone di Barletta.

Il fischietto abruzzese vanta un precedente con gli squali ed è relativo a Crotone-Sorrento terminata col punteggio di 1-2 e giocata lo scorso 25 settembre.

IL PRIMO TEMPO

Inizia il match e a toccare la prima sfera dell’incontro è la Casertana che parte dal basso provando ad imbastire un’azione offensiva fermata dalla difesa crotoniate con un primo intervento di D’Alterio che spegne l’azione.

Il Crotone si rassetta e con ordine pensa a come gestire la manovra offensiva contro una compagine di casa chiusa che, come previsto, cerca di gestire la gara senza commettere passi falsi che potrebbero comprometterne oltremodo il cammino.

In questi primi minuti di gioco i calabresi provano ad innescare le proprie punte partendo, come di consueto, con un gioco fluidificante dalle fasce, con Vitale in testa il quale cerca di fare ciò che può contro le maglie rossoblù campane che chiudono, con ordine, ogni spazio alla baldanza degli squali ionici.

La Casertana sembra essere partita con le idee chiarissime contro un Crotone che oggi concede qualche spazio di troppo agli avversari i quali stanno provando a vincere questo incontro testacoda.

Passa poco meno del primo quarto di gara e la corazzata rossoblù calabrese ancora non riesce a prendere il sopravvento per quel che concerne il pallino del gioco, essendo talvolta costretta ad interventi a limite; ed infatti il primo cartellino dell’incontro non si fa attendere perché, al 14’ minuto, il giallo viene sventolato dal direttore di gara all’indirizzo di Gallo che finisce sul taccuino dei cattivi.

Non decolla il match del Pinto il cui risultato resta ancora bloccato sullo 0-0 tra due squadre che ancora mantengono una fase di studio e di sterile palleggio.

D’un tratto si accende la Casertana che prova, con un bolide calciato da Collodel a sbloccare la gara al 25’ minuto ma un super D’Alterio interviene e devia la sfera in calcio d’angolo.

Trascorre il primo terzo della partita ed il Crotone fatica contro la penultima della classe che sembra avere più idee e benzina nelle gambe per raggiungere i propri obiettivi; la compagine di Iori continua a macinare gioco e conquista un calcio di punizione calciato (30’) da Carretta ma che diventa facile preda dell’estremo difensore pitagorico.

I calabresi sono costretti ad usufruire del primo cambio del match al 36’ minuto a causa di un problema muscolare di Alessio Guerini il quale viene sostituito, dal proprio tecnico, con l’esperto Andrea Rispoli che prende posto in campo per dare manforte ai suoi compagni.

La partita prosegue con la squadra di casa che non dimostra di meritare la propria posizione in classifica e così, dopo quattro minuti di recupero, il direttore dice che può bastare e fischia l’half time.

Primo tempo che non ti aspetti con la Casertana che gioca la finale già annunciata alla vigilia del match ed un Crotone che ha faticato a gestire la mole di gioco creata dalla squadra di casa, non essendo mai riuscita ad impegnare l’estremo difensore avversario.

Meglio la compagine di Iori in questi primi quarantacinque minuti che ha relegato alle corde uno squalo apparso spento e sotto tono che ha disatteso, almeno in questa prima parte di gara, le aspettative della vigilia.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa inizia senza sostituzioni per entrambe le formazioni e a toccare la sfera per primo stavolta è il Crotone con Gomez che arretra a centrocampo per impostare l’azione che viene fermata dagli avversari in fallo laterale.

La Casertana, nel prosieguo, dimostra di aver mantenuto il ritmo nelle gambe anche se, in questi primissimi minuti, i calabresi sembrano aver ritrovato una maggiore espressione di gioco avendo iniziato a far capolino dalle parti dell’estremo difensore Zanellati che, al 49’ su conclusione di Silva, si rifugia in corner.

Iniziano i cambi per la compagine di casa al 54’: esce Proia e al suo posto entra Bianchi senza che questo muti l’assetto tattico in campo.

In questo secondo tempo il Crotone prova a fare e dimostrare di essere una big del torneo alzando il baricentro e costringendo i campani a difendersi e gestire il pareggio che comunque, regalerebbe un punticino alla squadra di Mr. Iori.

Il cronometro del Pinto dice che sono trascorsi i due terzi di gara con la squadra di Longo che è certamente salita di livello rispetto al primo tempo e che si aggrappa alle giocate della sua punta esterna Vitale che si afferma, oggi, migliore in campo per i rossoblù calabresi.

Dopo solo tre minuti (63’) è ancora Crotone che ci prova con Cargnelutti il quale si trasforma nuovamente in bomber di razza per la compagine calabra anche se, il calciatore pitagorico, fallisce l’occasione da rete.

All’improvviso la Casertana punisce il Crotone al 66’ con Bacchetti che intercetta un cross di Kallon e porta in vantaggio la squadra di casa che ora conduce per 1-0.

Doccia fredda per i pitagorici che subiscono gol proprio nel miglior momento di gioco. Longo non resta con le mani in mano e cerca l’immediata reazione per raddrizzare un risultato che potrebbe svilire il buon lavoro compiuto sinora dagli squali.

Il Crotone, giunto il 73’ minuto, inserisce forze fresche per tentare un forcing finale sostituendo Silva con Ricci e Gomez con Murano.

I cambi sortiscono gli effetti sperati perché la compagine pitagorica diventa offensiva e pericolosissima al 76’ quando Zanellati compie un autentico miracolo su una palla velenosa calciata da Armini dicendo no al pareggio calabrese.

La Casertana però non ci sta e imbastisce un’azione corsara al 79’ quando Egharevba, con una zampata, segna un 2-0 pesantissimo che mette praticamente in ghiaccio l’incontro.

Il match prosegue e il Crotone prova il tutto per tutto con ulteriori sostituzioni: esce Gallo per Vilardi mentre Groppelli si avvicenda con Riccardo Stronati. Dopo cinque minuti di recupero il direttore di gara fischia la fine delle ostilità.

IL PUNTO

A.A.A. Crotone cercasi! 2-0 per la Casertana, decidono Bacchetti e Egharevba. Al Pinto un Crotone che non ti aspetti, che gioca poco e male ma soprattutto senza idee.

Partita stregata per i calabresi che certamente non si aspettavano di terminare la stagione con una sconfitta contro la penultima della classe.

Gioco prevedibile e senza tagli trasversali hanno permesso alla compagine di mister Iori di ipnotizzare i pitagorici e disputare una partita da top team non essendo mai in difficoltà.

Difesa ben corazzata per i campani che hanno saputo neutralizzare il miglior attacco del girone C ed essere cinici al bisogno punendo i calabresi, i quali sono stati costretti ad incassare l’ennesima sconfitta della stagione.

Campionato altalenante per mister Longo che ha visto la sua squadra grande con le grandi e annaspare, talvolta, con le ulteriori concorrenti perdendo punti preziosi che di fatto hanno compromesso la vittoria diretta del campionato.

Bisogna restare in attesa dei risultati dell’ultima giornata (che il Crotone non disputerà perché sul calendario avrebbe dovuto incontrare la Turris) per conoscere la posizione finale dei pitagorici nei playoff.

C’è comunque tempo per ripensare agli errori fatti, riposare e affrontare al meglio il post season che certamente, il Crotone, disputerà da protagonista.

IL TABELLINO

Casertana-Crotone 2-0

Casertana: Zanellati; Collodel, Kontek, Bacchetti, Falasca; Gatti (19’st Llano), Proia (9’st Bianchi); Kallon, Carretta (19’st Ciano), Egharevba; Vano. A disp.: Pareiko, Vilardi, Fabbri, Damian, Deli, Frison, Paglino, Giugno, Capasso. All. Iori

Crotone: D’Alterio; Guerini (36’pt Rispoli), Cargnelutti, Armini, Groppelli (39’st Vilardi); Gallo (39’st Stronati), Vinicius; Silva (28’st Ricci), Tumminello, Vitale; Gomez (28’st Gomez). A disp.: Sassi, Martino, Di Pasquale, Cocetta, Piras, Cantisani, Schirò. All. Longo

Arbitro: Di Cicco di Lanciano

Marcatori: 21’st Bacchetti (Ca), 34’st Egharevba (Ca)

Ammoniti: Gallo (Cr), Proia (Ca), Cargnelutti (Cr), Guerini (Cr), Carretta (Ca), Llano (Ca), Bacchetti (Ca);

Angoli: 4 - 10;

Recupero: 4’-5’;