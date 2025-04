Tensione in ospedale a Castrovillari, Oss aggredito in Pediatria

Momenti di tensione, la domenica di Pasqua, nell’ospedale Spoke di Castrovillari, dove ieri pomeriggio un operatore socio sanitario è stato vittima della furia del familiare di un bambino ricoverato nel reparto di Pediatria.

Da quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia cittadina, intervenuti sul posto, il presunto aggressore sarebbe stato invitato dall’Oss a lasciare la corsia, non essendo genitore del piccolo degente.

Un invito che però pare non sia stato mandato già dall’uomo, che per tutta risposta avrebbe invece reagito veementemente scagliandosi contro l’operatore, che ha poi dovuto far ricorso alle cure dei colleghi del Pronto soccorso che gli hanno diagnosticato contusioni ed ecchimosi.

Il tutto, ovviamente, è avvenuto sotto gli occhi degli altri bambini ricoverati, dei rispettivi familiari e del personale medico e paramedico ieri di servizio che ha anche cercato di riportare alla calma l’aggressore, che è stato poi denunciato dai militari.