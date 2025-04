Come prepararsi a una vacanza in catamarano

Se ci si sta accingendo a vivere per la prima volta una vacanza in catamarano, può essere utile conoscere le caratteristiche più importanti di questo tipo di imbarcazione, anche per arrivare preparati all’esperienza che si affronterà. Per quel che riguarda la stabilità e la sicurezza, va detto che un catamarano ha la capacità di mantenere l’intera superficie velica esposta al vento evitando di sbandare; non c’è il rischio di ribaltarsi neppure in presenza di un forte vento. Ma un livello di sicurezza simile si riscontra anche quando ci sono onde frangenti, con la barca che al massimo scarroccia ma non rischia di scuffiare, dal momento che al di sotto degli scafi manca un bulbo che favorirebbe il ribaltamento fungendo da perno. Ma se anche, nella più estrema delle ipotesi, un catamarano si dovesse ribaltare, esso non potrebbe mai affondare, essendo realizzato con materiali leggeri.

La velocità di crociera

Prima di esplorare le offerte di noleggio catamarani vale la pena di informarsi anche sulle prestazioni a vela. Ebbene, da questo punto di vista i catamarani nel confronto con i motoscafi sono in parte penalizzati nelle andature di bolina; si tratta di barche più lente, in quanto più pesanti e con meno vela. D’altro canto, lo scopo di una crociera di sicuro non è andare veloci, ma giungere a destinazione nelle condizioni ideali e in tranquillità. Un catamarano di ultima generazione può garantire una velocità di crociera compresa fra i 6 e gli 8 nodi, tenendo rispetto al vento reale un angolo di circa 60 gradi.

Comfort a bordo

Molti modelli di catamarani sono caratterizzati da una struttura rigida a prua o presentano in alternativa il tipico trampolino con dei camminamenti, che consentono di favorire le manovre necessarie per il cambio delle vele. È sempre un piacere stendersi sul trampolino per rilassarsi e prendere il sole. Nel complesso, la disponibilità di spazio a bordo è il tratto peculiare che contraddistingue un viaggio in catamarano: non solo negli interni ma anche all’esterno. Un pozzetto di grandi dimensioni è presente in coperta, dove è ubicata la postazione del timoniere, insieme con una spaziosa area living dotata di tavolo e sedute che permettono di far stare comode una decina di persone. Quasi sempre il pozzetto è riparato dal sole e dagli altri agenti atmosferici con un bimini strutturale. Passando a poppa, l’accesso a bordo è favorito da pratici gradini, e lo stesso dicasi per la movimentazione del tender e per la discesa a mare. Meritano una citazione anche gli ampi passavanti grazie a cui si può entrare nella zona di prua.

Lo spazio offerto da un catamarano

In genere, su un catamarano il quadrato e il pozzetto sono ubicati allo stesso livello, con una porta scorrevole o a battente che li collega. Sono molto ampi gli spazi del quadrato, e quasi sempre tale locale presenta grandi finestrature panoramiche, così che anche da dentro si possa tenere monitorato il traffico circostante. All’ingresso del quadrato ecco il tavolo da carteggio, insieme con una cucina grande e dotata di tutti i comfort. Ci sono un piano di cottura e un frigorifero non diversi da quelli di un’abitazione.

Privacy e relax

Una crociera a vela vissuta a bordo di un catamarano si dimostra del tutto piacevole, con un comfort ottimale negli ormeggi in rada e nel corso della navigazione. Lo spazio a disposizione per godersi la tintarella o per rilassarsi è parecchio; non ci sono problemi, inoltre, per lo stivaggio di attrezzature in più, come i giochi acquatici, le tavole da windsurf e le canoe. Gli interni spaziosi regalano l’impressione di trovarsi su una vera e propria casa galleggiante, che per di più regala una fantastica vista panoramica. In più le cabine sono spaziose e assicurano la riservatezza necessaria a chi non vuole fare a meno della privacy. Per tutte queste ragioni, un’esperienza in catamarano è suggerita anche a coloro che intendono vivere per la prima volta il mare, riuscendo a offrire esperienza fantastiche e garantendo una notevole capacità di adattamento. Nelle versioni armatoriali, i catamarani sono perfino dotati di uno scafo destinato unicamente agli armatori, con un piccolo studio, un vasto guardaroba e un bagno alquanto spazioso.