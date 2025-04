Evasione e spaccio di stupefacenti: due arresti a Crotone

Doppio arresto da parte degli agenti della Questura di Crotone, che nel corso del 24 aprile scorso hanno dato seguito a due distinti ordini cautelari a carico di altrettanti soggetti, condannati in via definitiva.

Il primo caso riguardava G. O., classe 1969, condannato a 2 anni e 7 mesi di reclusione per spaccio di droga ed evasione dai domiciliari. Questo infatti era già sottoposto agli arresti presso la sua abitazione, ma è stato sorpreso, pochi giorni prima, mentre passeggiava per strada.

Situazione simile anche per l'altro arrestato, T. N., classe 1979, anche lui condannato in via definitiva a 2 anni ed 8 mesi di reclusione, per il solo reato di spaccio di stupefacenti. In entrambi i casi, al termine delle formalità di rito, i due uomini sono stati trasferiti nel carcere cittadino.