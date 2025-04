Vibo, tentano di truffare anziana ma finiscono in manette: restituito bottino da 20 mila euro

Erano riusciti a raggirare un'anziana facendosi consegnare gioielli e preziosi per un valore complessivo di 20 mila euro, ma proprio nel momento in cui pensavano di averla fatta franca, sono stati fermati dai Carabinieri ed arrestati. Succede a Vibo Valentia, dove due uomini - di 48 e 30 anni - sono stati fermati con l'accusa di truffa aggravata.

Il copione è sempre lo stesso: dopo un primo contatto telefonico fingendosi proprio dei Carabinieri, i malviventi avevano riferito di un presunto incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta al figlia della vittima, per la quale si richiedeva del denaro per "sistemare la situazione" bonariamente. L'anziana, caduta nel tranello, aveva consegnato numerosi gioielli.

In quei precisi istanti, però, passava sul posto una pattuglia di Carabinieri, che ha subito notato i due soggetti che si guardavano in torno con fare sospetto. Insospettiti, sono riusciti a bloccare ed identificare i due nell'immediato, rinvenendo l'intero bottino che è stato prontamente riconsegnato alla vittima. I due malviventi, invece, sono stati trasferiti in caserma per le formalità di rito.