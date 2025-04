Contrasto alla criminalità, Questore Catanzaro emette cinque avvisi aggravati

Nell’ambito del contrasto alla criminalità, il Questore di Catanzaro ha emesso cinque avvisi orali aggravati nei confronti di altrettante persone residenti nel capoluogo in provincia.

Tra i destinatari vi sono due donne, una residente a Borgia e l’altra a Gizzeria, con precedenti penali per reati di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e gravate da una condanna definitiva dal Tribunale locale per delitti non colposi, divenuta irrevocabile nel febbraio scorso.

Gli altri tre raggiunti dalla misura, residenti a Catanzaro, sono tutti uomini e con numerosi precedenti penali di varia natura, tra i quali la detenzione di droga per lo spaccio, la ricettazione e detenzione illegali di armi, la violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. Per due di loro la condanna definitiva del Tribunale è divenuta irrevocabile a marzo, e per il terzo nel 2016.

Al termine dell’attività istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine, il Questore, come autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, ha quindi adottato la misura a loro carico che impone specifiche restrizioni ai destinatari, con l’obiettivo di dissuaderli dal persistere in condotte criminose.

In caso di reiterazione dei reati e dell’inosservanza del provvedimento, che è sanzionata con una pena in carcere fino a tre anni e con il sequestro delle cose o dei mezzi utilizzati, il Questore può proporre al Tribunale i provvedimenti di Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.